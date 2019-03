Abbinamenti di colore | i più inediti della Primavera E quello che significano

vanityfair

(Di martedì 5 marzo 2019) Prugna + BubblegumArthur ArbesserLimone + TramontoHaider AckermannCipria + CoralloN° 21Ciclamino + LavandaBlumarinePesca + Carta da zuccheroQuarzo rosa + LimeEmporio ArmaniAcne StudiosRubino + CaramelloBurberryMela verde + MentaJeremy ScottPrato + HennéSaint LaurentOrange juice + PolverePoiretDimmi in che tonalità ti vesti e ti dirò chi sei. Da sempre la psicologia indaga sulla forte correlazione che c’è tra i colori che indossiamo e i messaggi che, attraverso loro, lanciamo immediatamente a chi ci sta di fronte. «Il rosa è espressione di una sensualità sfumata e tenera. Comunica propensione verso l’amore romantico e verso gli altri, apertura ai sentimenti e fuga da ogni negatività. Il giallo è illuce, del sole, dell’oro e del grano. Irradia luminosità ed esprime la liberazione dell’energia accumulata, i sogni ad occhi aperti e l’anticipazione del futuro. Il ...

