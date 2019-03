Smantellata organizzazione criminale | 13 arresti a Guidonia Montecelio

romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2019) Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a, i militari della Compagnia Carabinieri di Tivoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 13 persone (8 in carcere e 5 aglidomiciliari) per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.L’indagine convenzionalmente denominata ‘Torre 18′, posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, ha consentito di ricostruire l’operativita’ di un’dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti che aveva costituito, principalmente all’interno delle case popolari di via Rosata 18, nel quartiere ...

