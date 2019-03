Rapine | stupri e aggressioni Quei criminali lasciati liberi

ilgiornale

(Di lunedì 4 marzo 2019) Dell'elenco fanno parte anche quelli cui sarebbe convenuto restare in carcere un po' più a lungo: come Vitale Morcea, un giovane moldavo che si era fatto beccare a Sondrio a rubare biciclette, era stato presto liberato, si era trasferito in Toscana, si era rimesso a fare furti. E il 28 novembre scorso, a Monte San Savino, è rimasto ucciso da un gommista cui stava svaligiando il negozio.Per tutti gli altri, per quelli che non incorrono in disavventure del genere, l'impatto con la giustizia italiana assomiglia spesso all'incontro con un bravo prete confessore, che rimbrotta e assolve con due pater e quattro ave. Il messaggio di dolore del poliziotto che - come raccontato nei giorni scorsi dal Giornale - racconta la frustrazione di chi lavora per assicurare alla giustizia indagati che vengono immediatamente scarcerati punta i riflettori su una realtà ben nota a chi frequenta i corridoi ...

Matteo16901561 : RT @Rassegne_Italia: Aggressioni, stupri, rapine e violenze di ogni tipo. Quei criminali lasciati in libertà, poliziotti demoralizzati - Ra… - PMurroccu : RT @Rassegne_Italia: Aggressioni, stupri, rapine e violenze di ogni tipo. Quei criminali lasciati in libertà, poliziotti demoralizzati - Ra… - verdeaureo : RT @Rassegne_Italia: Aggressioni, stupri, rapine e violenze di ogni tipo. Quei criminali lasciati in libertà, poliziotti demoralizzati - Ra… -