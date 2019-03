ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) Elseidha commentato in zona mista la sconfitta con la Juve.Questo quanto raccolto da TMW«Senza l’espulsione la partitasicuramente potutameglio. Sappiamo tutti che il regolamento dice che se l’avversario non arriva sul pallone non c’è mai l’espulsione. L’arbitroa rile immagini, non l’ha fatto e halacon la sua decisione»Sull’Europa:«Anche l’Europa League è un obiettivo importante per noi. Ora ci concentriamo sulla prossimacol RB Salisburgo, poi vedremo partita dopo partita come andrà a finire il campionato»Sui 16 punti di distacco dalla Juve:«In campo non si vede di certo la grande differenza che c’è in classifica tra Juve e Napoli. Nella ripresa abbiamo giocato solamente noi, c’è rammarico e rabbia per non essere riusciti a ...

96FRAANK : RT @napolista: Hysaj: «L’arbitro sarebbe dovuto andare a vedere il Var, ha condizionato tutta la gara» #NapoliJuve - IlDebo : RT @napolista: Hysaj: «L’arbitro sarebbe dovuto andare a vedere il Var, ha condizionato tutta la gara» #NapoliJuve -