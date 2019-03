Giulia De Lellis e Irama non si sono lasciati | la verità sulla coppia

Uomini e Donne - presunta rottura tra Giulia De Lellis e Irama : La relazione tra Giulia De Lellis e Irama potrebbe essere arrivata già al capolinea. Questa l’indiscrezione che sta circolando in rete da qualche ora a questa parte. La rivelazione bomba in merito alla coppia è stata lanciata da Il Vicolo delle News ed è stata ripresa dal sito SpySee. Sulla pagina Instagram del sito in questione, è apparso un post in cui la didascalia non lascia dubbi: “Giulia e Irama, è già finita? In esclusiva vi riveliamo ...

Giulia De Lellis : «Uso filtri nelle stories per coprire l'acne - ecco come sono davvero» : Giulia De Lellis si mostra senza filtri, nel vero senso della parola. L?influencer ha raccontato nelle stories di Instagram di aver combattuto una «bruttissima acne» e di utilizzare...

Giulia De Lellis e Irama si sarebbero lasciati : lei avvistata con l'ex Andrea : Giulia De Lellis torna nuovamente protagonista del gossip. l'ex protagonista di Uomini e Donne in queste ore sta facendo molto discutere per il recente avvistamento in compagnia del suo ex fidanzato Andrea Damante, ma anche perché si vocifera di una possibile rottura con il cantante Irama, con il quale da qualche mese fa ormai coppia fissa. Irama e Giulia De Lellis, i rumors sulla fine della loro relazione Le ultimissime di gossip sulla coppia ...

Giulia De Lellis e Irama lontani : secondo alcuni blog si sarebbero già detti addio : Perché Giulia De Lellis e Irama erano entrambi a Milano ma non insieme? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora e, più precisamente, da quando alcuni blog hanno fatto notare questa stranezza. Nelle scorse ore, dunque, la pagina Instagram di "SpySee" ha lanciato la notizia secondo la quale la coppia starebbe affrontando un periodo di crisi nera; poco dopo, "Vicolo delle News" ha fatto sapere che il ...

Giulia De Lellis e Irama si sono detti addio? : finita tra Giulia de Lellis e Irama ? È questa la notizia che circola nelle ultime ore e che non ha ancora trovato conferme o smentite da parte dei diretti interessati. A lanciare la bomba è stato il ...

Giulia De Lellis incontra Andrea Damante in un negozio : la foto su IG fa gioire i fan : Cosa ci faceva Giulia De Lellis nello stesso posto dove Andrea Damante stava facendo compere? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando "Vicolo delle News" ha reso pubblici gli indizi di questo inaspettato incontro avvenuto in un noto negozio. Stando alle "Stories" che ha pubblicato l'influencer venerdì 1 marzo, è evidente che lei e l'ex fidanzato si trovavano entrambi in uno store d'abbigliamento e ...

Scelta Ivan : Giulia De Lellis snobbata dalla Cammarota? Il retroscena : Giulia De Lellis alla Scelta di Ivan: Alessia Cammarota la evita? La confessione Ieri c’è stata la Scelta di Ivan. Ovviamente a questo evento sono stati invitati diverse persone provenienti dal mondo di Uomini e Donne, tra le quali anche Giulia De Lellis e Alessia Cammarota. E sono state proprio queste ultime due ad aver fatto molto discutere. Il motivo? Molti hanno notato che nel momento in cui l’influencer è arrivata alla festa, la ...

Gossip U&D - Alessia Cammarota accusata di aver evitato Giulia De Lellis : 'Non esiste' : Piccolo mistero ieri, durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne dedicata alle scelte finali di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, i quali si sono congedati dalla trasmissione con le corteggiatrici prescelte, rispettivamente Irene e Sonia. Tra le ospiti del castello vi erano anche Alessia Cammarota, accompagnata dal marito Aldo Palmeri, e la bellissima Giulia De Lellis in veste di esperta di moda e consigliera. In molti hanno ...

Giulia De Lellis e Irama - serata scaccia crisi a Roma mentre lei diventa reginetta di Instagram : Si parlava di crisi, ma la love story fra Giulia De Lellis, passata da corteggiatrice di ?Uomini e donne? alla seconda edizione del Grande Fratello Vip per poi diventare una potente...

Giulia De Lellis : nuova vita - nuovo amore (Irama) : È cambiata Giulia De Lellis. Dimenticatevi quella ragazza ruspante che si era fatta conoscere grazie a programmi tv pop e che cercava la sua strada nel mondo dello spettacolo. Ora Giulia è cresciuta, ha sentito forte il richiamo della rete e ha deciso di fare sul serio, diventando una influencer a tutti gli effetti. Nel corso di un'intervista ha dichiarato: «Ormai tra social e tv c’è pari merito. Ho tante persone ...

Giulia De Lellis : 'Mi seguono tante persone quanto lo share di uno show in prima serata' : Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni, tanto che qualcuno è arrivato a sostenere che, presto, la romana diventerà più popolare e influente della collega Chiara Ferragni. Intervistata durante un evento di moda sulla sua carriera sempre più in ascesa, la ventitreenne ha paragonato il seguito che ha lei sui social network con quello di molti programmi tv che vanno in onda in prima serata. Giulia confessa: ...

Giulia De Lellis valletta al prossimo Festival di Sanremo? La risposta : Festival di Sanremo: Giulia De Lellis prossima valletta? Parla lei Da molti considerata come una delle rivali di Chiara Ferragni, l’influencer Giulia De Lellis non ha mai negato di essere piuttosto ambiziosa: ma dall’essere considerata colei che non ha mai letto un libro in tutta la sua vita a valletta al Festival di Sanremo, di acqua sotto i ponti ne passa in abbondanza. Eppure in un’intervista rilasciata al Corriere della ...

Giulia De Lellis - possibili guadagni : più di 1 milione di euro all'anno : In questi giorni si stanno diffondendo sul web una serie di articoli relativi agli ipotetici guadagni di Giulia De Lellis. La ragazza è divenuta famosa al pubblico grazie alla partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Andrea Damante. La De Lellis ha mostrato sin da subito il suo carattere e la sua personalità ed ha conquistato milioni di telespettatori. Contrariamente a come spesso accade, però, il successo di Giulia De ...

Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? Stesso numero di like per post : Una carriera in ascesa quella di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una influencer di rilievo e non è un mistero che è le case di moda più ...