Da fonti fonti curde nuove speranze per Padre Dall' Oglio

Padre Paolo Dall'Oglio ostaggio Isis - vicino il rilascio. Lo rivelano fonti curde a un media libanese : Paolo Dall'Oglio sarebbe ostaggio dei miliziani dell'Isis. Lo riferiscono fonti curde rilanciate da media libanesi. Il gesuita romano è scomparso nel luglio 2013 a Raqqa allora roccaforte siriana di Daesh. Lo riporta Fides che cita la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita Hezbollah, che arriva a scrivere che sarebbe imminente la liberazione di Dall'Oglio dalla "gabbia di Baghuz", insieme a quella di altri ostaggi curdi e ...

Seggi chiusi - 1 - 5 milioni di voti alle Primarie. fonti comitato : Zingaretti oltre il 60 per cento : Si respira ottimismo al comitato di Nicola Zingaretti in via dei Cerchi a Roma: militanti, volontari ed esponenti del Pd che sostengono la candidatura del governatore del Lazio alla segreteria del partito sono confortati dall’affluenza alle primarie, che sarebbe superiore al milione e mezzo di votanti, secondo dati che arrivano dai Seggi. ...

UNA QUESTIONE NON PIU' TRASCURABILE : IL RIPRISTINO DELLA PREVALENZA DELLE fonti DEL DIRITTO ITALIANO SULLA NORMATIVA EUROPEA DI ROSALBA ... : ... certificando per un lungo periodo e cioè fino al 1989, data del suo abbattimento, la divisione del mondo tra ovest ed est, tra occidente e blocco sovietico. A soli 4 anni dalla caduta del Muro e la ...

fonti : Manafort spinge per avere grazia : 05.11 L'ex manager della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, starebbe lavorando per indurre il presidente a concedergli la grazia. Ne è convinto il deputato dem della Virginia, Gerry Connolly, che lo ha detto alla Cnn. Manafort è stato condannato per 8 capi di imputazione che vanno dalla frode fiscale a quella finanziaria in Virginia e per cospirazione e altri reati a Washington. Manafort, 69 anni, rischia fino a 25 anni di ...

Gaza : fonti mediche - 17 feriti in scontri al confine : ANSAmed, - Gaza, 1 MAR - Diciassette palestinesi - riferiscono fonti mediche locali - sono rimasti feriti oggi da colpi di arma da fuoco sparati da soldati israeliani durante scontri avvenuti in ...

Mediaset - fonti privilegiate : "Perché hanno licenziato Gerardo Greco. Ora torna Del Debbio ma...". Terremoto : Terremoto a Mediaset, è tutto vero: Gerardo Greco è stato licenziato da direttore del Tg4 dopo soli sei mesi, a causa degli ascolti troppo bassi. Ma non solo. Secondo il Giornale, molto vicino per motivi aziendali alle dinamiche di Cologno Monzese, l'ex giornalista Rai avrebbe pagato lo scontro avve

Banche - governo varerà a giorni decreto su Gacs e Brexit - dicono fonti : Lo riferiscono fonti vicine al dossier mentre il ministero dell'Economia, contattato da Reuters, non ha commentato.

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : "So che dentro la Lega...". fonti riservate : trema il Capitano? : "Quanto astio Matteo Salvini, ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia?". Mara Carfagna affida a Twitter il suo primo commento dopo la chiusura del leader della Lega e il suo "mai più centrodestra". E ora la vicepresidente forzista della Camera esce allo scoperto, rilanciando: "Si è alleato coi nostr