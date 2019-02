Vittorio Feltri | perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio e non va con Silvio

liberoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Gli italiani si stupisconodà una mano a Gigino Dia stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

mbwManzoni : 'Come puntare sulla Spal'. Governo Salvini-Cav? La lezione di Feltri: perché Silvio si deve rassegnare - Libero_official : 'Come puntare sulla Spal'. Governo Salvini-Cav? La lezione di Feltri: perché Silvio si deve rassegnare - violanews : 'La partita di ieri è stata la più bella tra quelle che ho visto in questa stagione'. Gol e spettacolo tra… -