Uomini e Donne | quasi rissa tra Gemma e Gian Battista | interviene Maria | ' Superi i limiti'

Gian Battista - lite con Gianni Sperti e Gemma/ La De Filippi sbotta a Uomini e Donne : Caos a Uomini e Donne: Gian Battista litiga con Gianni Speri e Gemma Galgani. Maria De Filippi interviene e sbotta contro il cavaliere

Uomini e Donne : Natalia Paragoni torna da Andrea Zelletta dopo la scelta di Ivan Gonzalez : dopo il rifiuto dello spagnolo, la giovane corteggiatrice torna in studio alla corte del tronista pugliese.

Noel e Alessandro lasciano Uomini e Donne / 'Vivremo fuori la nostra storia' : Noel Formica e Alessandro lasciano lo studio di Uomini e Donne insieme. Colpo di fulmine per la coppia: 'Vivremo fuori la nostra storia'

Uomini e Donne - Alessandro e Noel escono dalla trasmissione insieme (VIDEO) : Si consolida un'altra coppia a Uomini e Donne: Alessandro e Noel hanno finalmente suggellato il loro amore scegliendo di uscire insieme dalla trasmissione condotta da Maria de Filippi dopo una conoscenza iniziata relativamente da poco tempo."Ho trovato una persona fantastica, non litighiamo. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti e bene" dice lui, "Mi ha incuriosito, c'era stato solo uno scambio di sguardi poi ci siamo sentiti affini. ...

Uomini e Donne : dopo il rifiuto di Ivan - Natalia 'frequenta' il nuovo tronista (RUMORS) : dopo il rifiuto da parte di Ivan Gonzalez, Natalia Paragoni sarebbe tornata a corteggiare il nuovo tronista Andrea Zelletta. Sono questi gli ultimi rumors sulla modella milanese che ha fatto molto parlare durante il trono classico di Uomini e Donne per essere uscita con il nuovo tronista mentre era già ‘impegnata’ a conoscere lo spagnolo. Alcune foto che circolano in rete dimostrerebbero che la conoscenza continua. Natalia sarebbe tornata da ...

Uomini e Donne : Natalia corteggia Andrea dopo la scelta di Ivan : Ivan sceglie Sonia. Natalia Paragoni torna a Uomini e Donne per Andrea Zelletta Venerdì 1° marzo andrà in onda la scelta di Ivan Gonzalez. Come rivelato dalle anticipazioni, il tronista ha optato per una bruna, a differenza di Luigi Mastroianni che ha preferito la nera Sonia Capuano. Ivan ha scelto Sonia. La ragazza ha avuto la meglio su Natalia Paragoni che è tornata a Uomini e Donne a corteggiare Andrea Zelletta. Prima dello spagnolo, Natalia ...

Perché le donne vivono più a lungo degli Uomini : I dati lasciano ben pochi dubbi: in tutto il mondo, indipendentemente dalle etnie e dalle culture, le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini. In Italia, in particolare, l'aspettativa di vita sarebbe di 85 anni per l'universo femminile contro gli 80,6 anni per quello maschile. E non solo. A quanto pare anche il numero di anni mediamente trascorsi in salute sarebbe a favore del cosiddetto gentil sesso, 74,3 contro 72, stando ai più ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 28 febbraio - segnalazioni su Riccardo e Roberta : Oggi, giovedì 28 febbraio 2019, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne a partire dalle 14.45 su Canale 5. L'ultimo appuntamento del mese sarà dedicato al Trono Over nonostante sia giovedì. Dopo la puntata andata in onda ieri, i protagonisti di oggi continueranno ad essere Riccardo e Roberta....Continua a leggere

Uomini e Donne anticipazioni - Natalia torna da Andrea Zelletta dopo Ivan : anticipazioni Uomini e Donne, Natalia Paragoni torna a corteggiare Andrea Zelletta Le anticipazioni di Uomini e Donne che tutti stavano aspettando: Natalia Paragoni è tornata da Andrea Zelletta? Il pubblico del Trono Classico era molto curioso di sapere se la corteggiatrice di Ivan Gonzalez sarebbe tornata sui suoi passi. O meglio, sarebbe tornata in studio come […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Natalia torna da Andrea Zelletta ...

Uomini e Donne - Teresa e Antonio - stoccate sui social - lui sbotta : 'Frasi fatte' : Nelle ultime ore, sui rispettivi social, Teresa Langella e Antonio Moriconi si stanno distinguendo per delle frasi che hanno tutta l'aria di essere delle reciproche stoccate. Nello specifico, l'attrice napoletana ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto una meravigliosa frase incentrata sull'amore e sul bisogno di avere accanto una persona che voglia davvero stare sempre con lei. A queste parole, però, Antonio pare abbia voluto ...

Diretta Uomini e Donne : Riccardo e la Di Padua si frequenterebbero fuori dal programma : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire quello che accadrà oggi, vediamo come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Come di consuetudine, la prima parte è stata aperta dalle vicende amorose di Gemma Galgani. Come molti di voi ricorderanno Rocco, stufo dei continui no della dama, settimana scorsa ha deciso di mettersi in gioco con il parterre femminile. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, si è sentito ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Quando ho scoperto di essere incinta - mi sono messa a piangere - non mi sentivo pronta..." : La notizia è nota da tempo: Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, aspetta un bambino dal suo futuro sposo, l'ex corteggiatore Pietro Tartaglione. Intervistata dal settimanale Oggi, l'attrice ed ex tronista salernitana, che ha compiuto da poco 30 anni, ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la propria gravidanza, concentrandosi soprattutto sul momento in cui ha scoperto di essere in attesa ...