Sabato a Milano concerto del complesso corale Voci d’Argento dell’Associazione Carabinieri

Prima le persone - Sabato a Milano scenderemo in piazza per un'Italia che accoglie : Già immagino la bellezza del corteo di "People, Prima le persone", sabato pomeriggio da Palestro al Duomo. Ci sarò con gioia. Sono grata ad associazioni e movimenti. Orgogliosa di una Milano che accoglie, di Beppe Sala, della giunta e del lavoro di Pier Majorino.Vivremo un'altra pagina di apertura e intelligenza. Perché è saggezza leggere la Storia per guardare avanti. E farlo in tempo per capire che il linguaggio ...

SAVIGLIANO/ Emozioni Sabato 9 con il coro S.A.T. di Trento al Teatro Milanollo : L'Associazione Amici della Musica di SAVIGLIANO presenta sabato 9 marzo un evento presso il Teatro Milanollo di SAVIGLIANO con protagonista il leggendario coro S.A.T di Trento. "Chi abbia avuto modo ...

Fi : lancia manifesto 'mettiamo in cantiere la crescita' - Sabato a Milano : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Tav, infrastrutture, grandi opere e sviluppo per rilanciare l’economia italiana. Questi i temi al centro dell’incontro che si terrà sabato prossimo 23 febbraio, a Milano, intitolato 'mettiamo in cantiere la crescita'. All'evento, al via dalle 10.30 a Palazzo delle Stell

Fi : lancia manifesto 'mettiamo in cantiere la crescita' - Sabato a Milano (2) : (AdnKronos) - Il meeting si articolerà in due tavoli: ad introdurre quello tecnico saranno Matteo Perego, vice coordinatore e portavoce del movimento azzurro in Lombardia e Pietro Tatarella, vice coordinatore regionale di Fi in Lombardia. Animeranno il tavolo Paolo Foietta, ex commissario Tav; Andre

Milano. Il rock’n’roll di Luca Milani Sabato 2 marzo allo Spazio Teatro 89 : Il cantautore e chitarrista Luca Milani torna con il nuovo progetto Hellm (che dà il nome alla sua band) e

Sabato 9 febbraio grande evento by Toilet Club Milano : Prendi un locale in via Padova a Milano, due sale, quattro djs, un manipolo di Club kids e drag queens

Shoah : Milano - Sabato e domenica Pirellone illuminato da scritta Binario 21 : Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Nelle serate di sabato 26 e domenica 27 Palazzo Pirelli a Milano sarà illuminato con la scritta 'Binario 21'. Con questa iniziativa inizieranno le celebrazioni del Giorno della Memoria in Consiglio regionale della Lombardia e si aprirà così la settimana di eventi organi

Sabato si torna a Milano : si parli di calcio - calcio e basta : Prologo torna la “Serie A”, torna il Napoli , resta in tribuna Koulibaly, come se niente fosse successo, come se a niente sia valsa la cronaca, la riflessione, e le prese di posizione presunte o tali dei giorni scorsi. Koulibaly ancora squalificato e facciamo come se niente sia successo. Ma sì. Tra acciacchi, squalifiche e cose varie, Ancelotti fa del suo meglio per mettere in scena la migliore versione possibile del Napoli, impegnato, sulle ...

Milano. Graziano Romani Sabato 2 febbraio allo Spazio Teatro 89 : Si chiama “A ruota libera/Freewheeling: the duet album” il ventunesimo album che il cantautore rock Graziano Romani presenterà sabato 2

Il rock di Carlo Ozzella Sabato 19 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano : Si susseguono senza sosta i concerti della rassegna “It’s Only Folk rock” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano. Sul