Primarie Pd | video appello di Prodi | “Perché andare a votare? Serve a cambiare il Paese”

Pd - il videoappello di Prodi per le Primarie : “I due partiti di governo litigano - Italia non va bene. I dem unica alternativa” : “Dobbiamo andare in tanti a votare, per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Pd. E lui certamente sarà in grado di scegliere le persone che portino finalmente verso il cambiamento“. È l’appello rivolto in un videomessaggio da Romano Prodi in vista delle primarie di domenica del Partito democratico. L'articolo Pd, il videoappello di Prodi per le primarie: “I due partiti di governo litigano, ...