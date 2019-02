Kim-Trump | niente accordo e niente pace fra Coree In vigore l' armistizio del 1953

Vertice di Hanoi - Trump e Kim non trovano l'accordo : denuclearizzazione a rischio : Un Vertice tra le massime autorità di Stati Uniti e Corea del Nord era stato fissato per quest'oggi ad Hanoi, in Vietnam: l'obiettivo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un era la denuclearizzazione. Il presidente in carica degli Stati Uniti era determinato a convincere il dittatore a rinunciare alle sue testate nucleari e fornire una mappatura dell'arsenale nucleare nordcoreano, ma qualcosa è andato storto. L'intesa non è stata raggiunta ...