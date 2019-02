Fiere | per Tirreno C T e Balnearia oltre 62mila operatori

Fiere : Golositalia si conferma riferimento per horeca del Nord-Ovest : Brescia, 26 feb. (Labitalia) - Si conclude oggi Golositalia, la manifestazione che Italian Exhibiti[...]

Fiere : al via Golositalia 2019 - il meglio per Horeca del Nord-Ovest : Brescia, 20 feb. (Labitalia) - Conto alla rovescia per Golositalia 2019, la manifestazione che Ital[...]

Fiere : per Beer attraction e Bbtech expo 32mila presenze a Rimini : Rimini, 19 feb. (Labitalia) - Le birre e le bevande come polo aggregatore di food e filiera del bev[...]

Fiere : a Beer attraction a confronto sull'eating out experience : Rimini, 18 feb. (Labitalia) - Birre e bevande stanno cambiando velocemente il modo di vivere l’es[...]

Sandra Bianchi è il nome della Regione per Arezzo Fiere. Oggi l'assemblea dei soci : Sandra Bianchi, classe 1975 di Firenze, dottore commercialista e revisore contabile, sindaco effettivo presso il Polimoda in rappresentanza della Camera di Commercio di Firenze. E' questo il nome ...

Fiere : oltre 600 aziende pronte a Rimini per Beer Attraction : Rimini, 13 feb. (Labitalia) - Con oltre 600 aziende, e un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attrac[...]

Imprese : Banco Bpm-Federlegnoarredo - per Fiere sostegno associate : Milano, 13 feb. (Labitalia) - Banco Bpm e FederlegnoArredo hanno firmato un accordo di collaborazio[...]

Banco Bpm e Federlegno : intesa per sostenere la partecipazione delle imprese alle Fiere in Italia e all'estero : sostenere finanziariamente la partecipazione delle proprie imprese associate a eventi fieristici nazionali e internazionali , organizzati da FederlegnoArredo, e a sviluppare soluzioni innovative per ...

AEFI - Fiere : quarto trimestre positivo per settore : ... al riparo ancora dal rallentamento generale della nostra economia. L'indagine a risposta, basata su 26 poli fieristici italiani associati all'AEFI, nel balance tra saldi positivi e negativi hanno ...

Ipotesi Ferrer Vannetti per il dopo Boldi alla guida di Arezzo Fiere : Approfondimenti Confartigianato volta le spalle a Boldi: 'Non ha avuto l'accortezza di operare secondo le regole' 17 gennaio 2019 Altra giornata febbrile per Arezzo Fiere: partita la lettera di revoca ...

Fiere - spettacoli teatrali - musica - camminate e non solo : un ricco calendario di eventi in programma per il fine settimana : Info: +39.0173.70210 biblioteca.dogliani@gmail.com Sempre in tema di spettacoli teatrali, domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21.00 nella Sala M. Abbado nel Teatro Sociale di Alba andrà in scena "Il ...

Fiere : Ieg porta a Sigep business per valorizzare dolciario artigianale : Rimini, 15 gen. (Labitalia) - Promuovere il networking e il business a livello mondiale al servizio[...]