Eurovision Song Contest 2019 | l’Ucraina si ritira

L’Italia all’Eurovision Song Contest con “Soldi” : Arriva la conferma ufficiale. “Ok ve lo posso dire, rappresenterò l’Italia all’Eurovision Song Contest con “Soldi”. Non vedo l’ora”. Mahmood

Eurovision Song Contest 2019 - Mahmood rappresenterà l'Italia : l'annuncio ufficiale : La notizia aveva provocato l'entusiasmo dei fan di Ultimo e di tutti coloro che hanno strumentalizzato inutilmente a fini politici la sua meritata vittoria alla 69esima edizione del Festival di Sanremo (senza contare i fermi sostenitori del "popolo sovrano", sempre e comunque, e gli anti-radical chic).Mahmood, che subito dopo aver trionfato sul palco del Teatro Ariston con la canzone Soldi, aveva immediatamente confermato la propria ...

Mahmood conquista Sanremo con 'Soldi' e andrà all'Eurovision Song Contest 2019 : Ieri, subito dopo la proclamazione della vittoria, è arrivata la conferma: Mahmood rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2019 che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv in Israele. Per la prima volta il nostro Paese si porterà un artista che canta un genere diverso dal pop sanremese. Infatti, il brano "Soldi", che è già diventato un vero e proprio tormentone, presenta sonorità piuttosto incalzanti con ritmi "arabeggianti". Come ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa post finale : Ultimo contro i giornalisti - Mahmood andrà all'Eurovision Song Contest" : Sta per iniziare al roof del teatro Ariston di Sanremo la conferenza stampa con il vincitore della 69esima edizione del Festival Mahmood, che ha trionfato con il brano Soldi. L'annuncio della vittoria è arrivato pochissimi istanti fa in diretta su Rai1. All'incontro con i giornalisti partecipano anche Il Volo e Ultimo, arrivati, rispettivamente, al terzo e al secondo posto.

Mi sento bene lancia una nuova Arisa - a Sanremo per vincere verso l’Eurovision Song Contest (testo) : Mi sento bene è il brano che Arisa presenta al Festival di Sanremo 2019, in gara tra i 24 Campioni che dal 5 al 9 febbraio si esibiranno in diretta su Ra1 dal Teatro Ariston. La speranza è quella di vincere, ovviamente, per coronare uno dei sogni che Arisa coltiva: la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza dell'Italia. Vorrebbe presentarsi dinanzi all'intera Europa per mettersi alla prova, forse un po' per curiosità, e ...

Eurovision Song Contest : Bar Refaeli alla conduzione : Arriva la conferma ufficiale: sarà la modella Bar Refaeli a presentare l'Eurovision Song Contest 2019, arrivato per quest'anno alla sua 64esima edizione, che si terrà presso l'Expo di Tel Aviv, in Israele, dal 14 al 18 maggio.Le complicazioni nella scelta dei presentatori del Festival Eurovision per quest'anno sono state molteplici, e sono anche andate a coinvolgere direttamente l'opinione pubblica israeliana. Dopo la diatriba sulla città ...