Case PC | consigli per gli acquisti

surface-phone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dopo le nostre linee guida per la scelta di un, ecco per voi una breve lista di modelli che potrebbe incontrare il vostro gusto.Modelliati Fascia bassa: per chi non vuole spendere molto ma vuole dei modelli con un buon rapporto qualità/prezzo. • Mini-ITX: PC compatti e adatti per postazioni con spazio ridotto (prevalentemente business)Aerocool – CS-101che supporta motherboard di tipologia Micro-ATX e Mini-ITX, insieme ad alimentatori di tipologia SFX. È dotato di 2x USB 3.0 nel pannello I/O, si posiziona verticalmente e le sue dimensiono sono 11,2 x 42,7 x 30 cm con un peso di 2.3Kg.Disponibile su Amazon: LinkAntec – VSK2000-U3con supporto a formati motherboard Micro-ATX e Mini-ITX e alimentatori di tipologia TFX. Sono presenti 2x USB 3.0 nel pannello I/O e può essere posizionato sia verticalmente, grazie allo stand con cui ...

samurinara2004 : Cosi lavvocato mulinu sa cosa fare vero sergio ???ma se io scrivo con chi non conosco micca sono magniaccia come te… - Win_insiders : Case PC: alcuni consigli e caratteristiche - ilfstest : RT @moniquescisci: Mi capita spesso di ricevere messaggi in cui mi chiedete come fare per raggiungere le case editrici. Così ho pensato di… -