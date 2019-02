Avrete un matrimonio felice oppure no? La risposta sta nel Dna e in particolare

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ilè per sempre? Per alcuni sì e per altri no, ma ladipende dal Dna. Il segreto di unlungo epuò semplicemente nascondersi nei loro geni. Con buona pace dei terapisti di coppia, è la scienza a suggerire che dove non arrivano le affinità elettive può il codice della vita. Per la precisione la doppia elica viene chiamata in causa come ingrediente principale dell’‘elisir di lungo amore‘ da un nuovo studio condotto da ricercatori della Yale School of Public Health americana, pubblicato su ‘Plos One‘. Gli scienziati hanno esaminato il ruolo di una variante genetica che interessa quello che è noto al grande pubblico come l”ormone delle coccole‘: l’ossitocina, che è stato dimostrato svolgere un ruolo nel legame sociale. Protagoniste dello studio 178 coppie sposate di età compresa tra i 37 ...