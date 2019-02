huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Non si può ostacolare un mito, in questo caso, questo Antony Vaccarello lo ha capito perfettamente. Riesce come quasi nessuno, leggenda Largerfeld a parte, sono trentasei gli anni insieme a Coco, a ritrovare il passato per raccontare il futuro.Passo spedito e gambe lunghissime senza timori per questa sfilata YSL autunno inverno 2019, 2020 silhouette e spalle in perfetto stile MonsieurNeanche quarantenne, lo stilista belga, ha inventato un enorme specchio nella notte parigina, che riflette la Tour Eiffel spaccandone l'immagine, un cubo notturno di ville lumière e femminilità. Inizio sfilata e ritrovi Betty Catroux la musa amica tormentata di, capelli biondo platino, gambe chilometriche figura sottile e allure androgina.Loro, Betty eerano una imperfetta simbiotica sintesi impeccabile, lui giovane genio dannato della ...

