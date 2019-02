WhatsApp sta sviluppando una funzione di ricerca avanzata focalizzata sui contenuti

Auguri Festa della donna 2019 : immagini da inviare su WhatsApp : Auguri Festa della donna 2019: immagini da inviare su Whatsapp L’8 marzo, la Festa delle donne si avvicina, come fare gli Auguri a mamme e nonne, fidanzate e mogli, amiche e colleghe? Se proprio non si ha il tempo o il modo di donare un mazzo di mimose, nell’epoca dei social si possono facilmente raggiungere con una frase inviata tramite Whatsapp; d’altra parte, immagini e gif possono risultare più simpatiche e originali. Auguri Festa ...

La Massoneria si prepara al voto : e intanto la loggia si sposta su WhatsApp : Foto di Luca Ferrari Su base locale il commercialista napoletano è passato a sostenere l'iniziativa politica del suo concittadino Luigi De Magistris, che da sostituto procuratore a Catanzaro si era ...

Come creare chat false o finte WhatsApp - Facebook - Instagram : Molte conversazioni che trovate in giro sui social network sono finte e vengono create con app per chat false. Se anche voi avete voglia di prendere in giro i vostri amici oppure i vostri partner leggi di più...

WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare gli Stati : WhatsApp testa un nuovo algoritmo per ordinare gli Stati, non più cronologicamente ma in base agli interessi del singolo utente: ecco come funzionerà. L'articolo WhatsApp sta testando un nuovo sistema per ordinare gli Stati proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp starebbe studiando un aggiornamento sui gruppi : sarà necessario consenso : I gruppi di WhatsApp possono essere una bella comodità, questo è innegabile, ma quando si moltiplicano a dismisura possono rivelarsi anche una grossa seccatura. Ci sono gruppi dei quali si farebbe volentieri a meno, come quello dell’assemblea di condominio o delle mamme della scuola. Altri gruppi spesso restano inattivi per lungo tempo, come quelli dei vecchi compagni di scuola, per riattivarsi e arrivare magari ad essere molesti in certi ...

Festa dei single 2019 : frasi auguri e immagini WhatsApp per San Faustino : Festa dei single 2019: frasi auguri e immagini Whatsapp per San Faustino La Festa dei single 2019 cade il giorno dopo San Valentino, quindi il 15 febbraio. È una sorta di rivendicazione da parte dei single, che hanno passato indenni il giorno di San Valentino, dribblando cuori, fiori e ristoranti pieni. Il 15 febbraio si festeggia San Faustino, che tra l’altro deriva dal latino Faustinus (“relativo a Fausto”) ed è un nome propiziatorio. ...

WhatsApp introduce il limite di inoltro anche nella versione stabile dell’applicazione : anche la versione stabile di WhatsApp impedirà di inoltrare un messaggio a più di cinque contatti, nel tentativo di frenare la diffusione delle fake news. L'articolo WhatsApp introduce il limite di inoltro anche nella versione stabile dell’applicazione proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle impostazioni : È disponibile sul Play Store la versione 2.19.45 di WhatsApp beta, con una interfaccia ridisegnata per le impostazioni ma nessuna nuova funzione. L'articolo WhatsApp beta 2.19.45 introduce un nuovo look per la pagina delle impostazioni proviene da TuttoAndroid.

Sanremo - Shade e Federica Carta : "Senza farlo apposta? Nata su WhatsApp" : I loro album si intitolano Truman e Popcorn : hanno in comune una 'concezione cinematografica' del mondo e della musica. Questo Sanremo 2019 , se fosse un film, quale sarebbe? 'I o citerei l'album di ...

La Germania vieta a Facebook di combinare i dati utente di Instagram e WhatsApp : Il Bundeskartellamt ordina a Facebook di bloccare la combinazione dei dati utente che l'azienda colleziona da tutte le piattaforme social media di sua proprietà. La decisione potrebbe influire anche sul giudizio degli altri stati europei, che potrebbero essere spinti a fare lo stesso visto il crescente monopolio di Facebook. L'articolo La Germania vieta a Facebook di combinare i dati utente di Instagram e WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Cyril Thereau 'regista' di film a luci rosse/ Video virale su WhatsApp : protagonista un compagno di squadra? : Thereau e il film a luci rosse è la notizia della giornata. L'attaccante pare essere protagonista di un Video per soli adulti che circola su whatsapp

WhatsApp - chiusi 2 milioni di account al mese per contrastare spam e fake news : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo è sicuramente WhatsApp, che con Telegram e Messenger di Facebook rappresentano delle forme di comunicazione molto apprezzate dagli utilizzatori di smartphone. Telegram è considerato molto sicuro dal punto di vista della privacy sui dati personali, mentre uno dei problemi che riguarda invece l'applicazione dall'icona verde è quello associato agli account falsi che distribuiscono ...