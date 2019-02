Una recensione è per sempre. E non è colpa di Google se è negativa : Un'attività commerciale o professionale che offre i suoi servizi sul mercato non può pretendere di sottrarsi al giudizio del pubblico. Con questa motivazione il tribunale civile di Roma (con due pronunce diverse) ha dato torto al titolare di una clinica di chirurgia estetica (condannato a pagare le spese legali) che sosteneva di avere il diritto che la sua attività non fosse visualizzata e recensita dagli utenti nella scheda My ...

The Lego Movie 2 : Una nuova avventura - recensione : Nuove emozionanti avventure attendono Emmet, il mite omino qualunque, il cittadino modello convinto che, adeguandosi passo passo alle direttive del Sistema, conseguirà la sua felicità ricambiato con una benevolenza direttamente proporzionale al suo impegno. Ma il suo prossimo reagisce con altrettanto entusiasmo sincero? O non sarà che a essere troppo buoni ci si rimette e si passa per essere un po' tonti? Lo ritroviamo con precisione alla fine ...

Una Nuova Rosalba In Città di Arisa è l’album che risponde al disincanto con un sorriso - la recensione : Discostati i fumi crepuscolari di L'amore è un'altra cosa e La notte, "Una Nuova Rosalba In Città" di Arisa è un fendente deciso sulla nebbia della malinconia di una cantante che ha scelto di cercare la serenità e offrire una chiave di lettura per raggiungerla. Dopo l'esperienza sanremese con Mi sento bene Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ritorna con un nuovo album e inaugura la Nuova esperienza con la Sugar Music dopo l'abbandono della ...

C’era Una volta il Principe Azzurro film al cinema : recensione - curiosità : C’era una volta il Principe Azzurro è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. La pellicola d’animazione. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Ross Venokur DURATA: 90 ...

La recensione - L'Amleto nei vicoli di Napoli - tra usurai e camorristi - è Una garanzia : Amleto nei vicoli di Napoli tra usurai e camorristi. Direte: il solito travestimento al ribasso. E invece no. 'Hamlet travestie' è senz'altro un travestimento, ce lo dichiara apertamente, ma in ...

Recensione Amazon Echo Input : Una genialata - proprio quello che mancava : Abbiamo provato Amazon Echo Input, un gadget semplice e geniale, che trasforma ogni sistema di riproduzione audio in uno smart speaker. L'articolo Recensione Amazon Echo Input: una genialata, proprio quello che mancava proviene da TuttoAndroid.

Star Trek : Discovery 2 - episodio 3 - la recensione : di mamma ce n'è Una sola : E proprio da quell'universo proviene la rediviva Philippa Georgiou, che avevamo lasciato mentre era in procinto di rifarsi una vita in un mondo a lei ignoto. Ebbene, una scena tagliata del finale ...

Recensione : Freeway Warrior - Highway Holocaust. L'inizio di Una apocalisse on the road : Il ruolo di questa superpotenza nel mondo post apocalittico si intravede a malapena in Highway Holocaust senza però mancare di far sentire la sua presenza: la HAVOC, o meglio ciò che ne rimane, è una ...

Recensione 1MORE Dual Driver BT ANC cuffie in-ear : “ancora Una volta” Una garanzia di qualità : Abbiamo avuto modo di testare gran parte dei prodotti 1MORE disponibili al momento e tutte le volte ne abbiamo sottolineato l’assoluta affidabilità in termini di materiali, design e audio. Il prodotto che vi mostriamo oggi, leggi di più...

Battle Princess Madelyn Recensione - storia di Una principessa guerriera : Nel ruolo di principessa ma anche di guerriera ben in grado di difendersi, la nostra protagonista è chiamata a esplorare ogni angolo del mondo alla ricerca dei più classici degli oggetti magici, ...