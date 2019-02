Traffico Roma del 27-02-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) . VIABILITÀMERCOILEDÌ 27 FEBBRAIOORE 07:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUON GIORNOINTENSO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO A, CODE A TRATTI SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DI TOR DI QUINTO, ATTENZIONE SU QUESTA STRADA C’E’ UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI ALTEZZA LABARO. IN VIA CASSIA CODE DA VIA BRACCIANESE ALLA GIUSTINIANA SULLA TANGENZIALE CODE DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E APPIA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA VERSO ...

