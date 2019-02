Paulo Sousa verso la panchina del Bordeaux

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) L’ex Fiorentinaè pronto a tornare in corsa, è vicino al trasferimento in Ligue 1. Dopo l’esperienza in Cina, secondo “L’Equipe”, sarebbe la prima scelta delper sostituire Ricardo Gomes, il brasiliano è stato sollevato dall’incarico nella giornata di ieri, fatale la sconfitta contro il Nantes con la classifica che adesso fa sempre più paura. L’intenzione deladesso sarebbe quella di puntare su un allenatore straniero esembra la giusta soluzione. Si tratta dell’ottavo cambio in stagione in Ligue 1: ha iniziato proprio il, poi Nantes (Halilhodzic per Cardoso), Monaco (Henry per Jardim), Guingamp (Gourvennec per Kombouare’), Rennes (Stephan per Lamouchi), Dijon (Kombouare’ per Dall’Oglio) e quindi ancora Monaco (Jardim per Henry) eL'articolo...

