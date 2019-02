In una recente intervista | il vicepresidente di SIE Masayasu Ito svela alcuni retroscena

Grazie ad alcuni scatti di una recente sessione di registrazione - emergono delle linee del copione di Death Stranding : Death Stranding è il nuovo progetto del creatore di Metal Gear Hideo Kojima, che dopo la rottura con Konami ha deciso di mettersi in proprio fondando il suo studio, Kojima Productions. Al momento non si sa quasi nulla sul nuovo titolo ed i fan sono alla costante ricerca del più piccolo indizio per cercare di capire che genere di titolo sia Death Stranding. Come riporta Metal Gear Informer, qualche ora fa sono state pubblicate alcune foto ...

Secondo una recente analisi bisogna lavorare molto sul netcode di Apex Legends : Ad una prima occhiata ci si rende subito conto di come il nuovo battle royale di EA, Apex Legends, soffra di fastidiosi problemi come lag e server un tantino instabili.Come riporta VG247, lo YouTuber Battle(non)sense (lo ricordiamo per aver analizzato il netcode di Fortnite e Blackout) ha passato al setaccio Apex Legends al fine di evidenziarne i problemi. Dall'analisi emerge che i server del gioco hanno un tickrate di 20Hz, anche se la mole di ...

In una recente intervista - Bioware ha assicurato di non aver ancora finito con la serie Mass Effect : La serie di Mass Effect è senza dubbio una delle opere migliori create dai ragazzi di Bioware, tuttavia il suo capitolo d'esordio sull'attuale generazione di console non ha registrato un grande successo, deludendo non pochi fan storici.Come riporta PC Gamer, l'executive producer di Anthem Mike Darrah ed il general manager Casey Hudson hanno affermato (durante una recente intervista) che la saga non è affatto morta, anzi ci sono ancora molte ...

Romanzo di una strage - il racconto di una delle pagine più buie della recente Storia italiana : Luigi Calabresi è vice-responsabile della Polizia Politica della Questura di Milano. Marito, padre e commissario segue e sorveglia le opinioni politiche della sinistra extraparlamentare. Impegnati ...

La recente ipotesi su come potrebbero essere scomparsi i dinosauri : è stato uno tsunami : Nel corso dei decenni gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi al riguardo, ma in questi ultimi giorni è finalmente stata trovata una risposta al caso. Secondo il gruppo di ricercatori guidato da Molly Range dell'Università del Michigan ,la causa dell'estinzione dei dinosauri, avvenuta 66 milioni di anni fa, fu dovuta allo schianto di un asteroide nella penisola dello Yucatan, in Messico....Continua a leggere