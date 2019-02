Il casco di Giovinazzi? Italians do it better

F1 – Giovinazzi come Valentino Rossi : il pugliese dell’Alfa Romeo da Aldo Drudi per un casco speciale : Giovinazzi da Aldo Drudi per un casco speciale ‘alla Valentino Rossi’ per la sua stagione 2019 in F1 con l’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi esordirà ufficialmente come pilota di F1 nella stagione 2019: il pugliese è infatti stato scelto dall’Alfa Romeo per affiancare Kimi Raikkonen nel nuovo Mondiale a quattro ruote. Un’emozione incredibile per il pilota di Martina Franca, che raggiunge un sogno che coltivava sin ...