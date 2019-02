I concerti di Eros Ramazzotti in Sardegna | annunciata la data al Forte Arena | biglietti

optimaitalia

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)A pochi giorni dall'avvio della sessione italiana del tour, arrivano idiin. L'artista romano ha annunciato unaaldi Santa Margherita di Pula. Iper ladel 10 agosto del Vita ce n'è World Tour sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna è stabilita secondo le modalità abituali con ritiro sul luogo dell'evento, con corriere espresso o con stampa da casa. Lasarda va ad aggiungersi alla sessione italiana dicheterrà a cominciare dal 2 marzo al Pala Alpitour di Torino per poi continuare fino alla fine dell'anno e toccando anche l'di Verona nelle tre date a cominciare dall'11 settembre. Il viaggio di Vita ce n'è è cominciato con il rilascio del primo singolo, quello che porta il titolo dell'album, per poi continuare con il brano ...

