Global compact,ok a mozione FdI su stop

Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund". Lo prevede una parte delladi FdI approvata dall'Aula della Camera in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana. La maggioranza si è astenuta. Ma dai tabulati dell'Aula emerge che,su questa parte della,i tre deputati M5S Brescia, Corneli e Sarti hanno votato contro dissociandosi dalla decisione del M5S di astenersi,insieme alla Lega.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

