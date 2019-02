Di Maio conferma la fiducia in Tria

M5S - Di Maio conferma la svolta : "Organizzazione per essere forti" : "Per essere forti alle amministrative, che non hanno niente a che fare con le politiche, dobbiamo darci un'organizzazione". Cosi' Luigi Di Maio, in una conferenza stampa alla Camera. "Serve un'organizzazione che ci consenta di filtrare tutte le richieste del territorio. Segui su affaritaliani.it

Di Maio conferma la svolta : lo Stato torna comproprietario di Alitalia - con Fs e partner Delta e Easyjet : Il vicepremier spiega ai sindacati: 'Potranno partecipare anche altre società pubbliche o private', dice escludendo un ridimensionamento dell'azienda e la salvaguardia dei livelli occupazionali. ...

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Per Di Maio anche Sanremo oramai conferma la distanza 'abissale' tra popolo e élite : Che oggi a Mezz'ora in più ha risposto alla domanda se fosse Scandalizzato dalla vittoria di Mahmoud a Sanremo: 'Per niente proprio, mi scandalizza che la politica sia entrata pure a Sanremo'.

Per Di Maio anche Sanremo oramai conferma la distanza "abissale" tra popolo e élite : Neanche a Luigi Di Maio, come all'altro vicepremier, Matteo Salvini, piace la canzone che ha vinto l'ultima edizione di Sanremo, ma il capo politico M5s esplicita la sua lettura politica della kermesse, concentrando l'attenzione sul meccanismo di voto, e quindi sul risultato, come metafora, in sostanza, di una contrapposizione tra elite e quello che una volta veniva definito 'Paese reale'. "La canzone che più mi piace di Sanremo e' questa - ...

Bankitalia - Di Maio : “Serve discontinuità - non riconfermare persone che sono state nel direttorio in questi anni” : “Per Bankitalia serve discontinuità”, “non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni”. Lo ha detto a Vicenza il vicepremier Luigi Di Maio. “Queste persone – ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza – sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così ...

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...

Di Maio non conferma capo task force Mise : "Il mio contratto scadeva il 1° febbraio, da quel giorno non sono più a capo dell'Unità di Gestione delle vertenze per le crisi di impresa del Mise. Preavviso? Non è obbligatorio dare preavviso prima ...

Reddito-pensioni - gli ultimi nodi e il compromesso sugli invalidi confermato da Di Maio : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Di Maio conferma l'incontro di governo : 'Sto andando al vertice' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito di cittadinanza - Di Maio conferma : 'Va solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza, come richiama la parola, riguarderà solo coloro che sono cittadini italiani. Così ha dichiarato Luigi Di Maio, sposando così le tesi della Lega e dimostrandosi contrario a concedere aiuti economici agli stranieri. Reddito di cittadinanza solo agli italiani Sulla norma attuale è previsto, però, che il sussidio vada ai cittadini italiani ma anche agli stranieri che sono residenti sul territorio da almeno 5 anni. Il ...

Di Maio conferma : "A imprese che assumeranno fruitori del reddito sgravi per 5/6 mesi" : Luigi Di Maio conferma: le imprese che assumeranno fruitori del reddito di cittadinanza potranno godere di sostanziosi sgravi fiscali. La notizia era già stata anticipata da Huffpost lo scorso 20 dicembre, ma adesso è arrivata pure l'ufficialità per voce del vicepremier pentastellato, durante un'intervista a Stasera Italia su Rete4."Gennaio è il mese in cui faremo il decreto per istituire il reddito di cittadinanza, ...