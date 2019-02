Copyright | primo sì di Strasburgo alla riforma

rainews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) i frammenti degli articoli di cronaca, snippet, potranno continuare ad essere condivisi senza violare il diritto d'autore, così come i contenuti satirici come le gif e i meme. Sì agli snippet Come ...

stupronato : RT @MediasetTgcom24: La riforma concede agli editori la possibilità di autorizzare o bloccare l’utilizzo online delle proprie pubblicazioni… - JPCK72 : RT @MediasetTgcom24: La riforma concede agli editori la possibilità di autorizzare o bloccare l’utilizzo online delle proprie pubblicazioni… -