Cancellato Overkill’s The Walking Dead per PS4 e Xbox One | il videogioco morirà anche su

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Quella di Overkill's Theè una storia difficile. Una di quelle nate con tutti i crismi del caso, quando i ragazzi di Overkill Software annunciarono tra l'entusiasmo generale - e con un trailer al cardiopalma - di essere al lavoro su un nuovo videogame ispirato alla celebre serie TV di AMC. Il tutto sotto l'ala protettiva del publisher Starbreeze Studios e con la benedizione di Skybound Entertainment, compagnia fondata nel 2010 da Robert Kirkman, proprio il "papà" di The. I non-morti dei fumetti e del piccolo schermo sarebbero così risorti su PC, PlayStation 4 eOne in un survival game con elementi da gioco di ruolo da (soprav)vivere in compagnia di altri utenti online.Nonostante le ottime premesse, il progetto è stato vittima di una gestazione fin troppo problematica. A nulla è valso il supporto alla scrittura di Kirkman e l'impegno degli stessi ...

