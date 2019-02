Bologna | 17enne incinta intossicata dal monossido di una caldaia difettosa | salvata dal

Bologna - ancora grave il 17enne caduto a scuola : gambe e bacino rotti e trauma cranico : Rottura di gambe e bacino oltre a un trauma cranico per il 17enne dell'istituto tecnico-professionale del quartiere Savena di Bologna, caduto nel cortile della scuola per cause ancora in via di accertamento. La versione ufficiale è quella di un malore improvviso, ma non si esclude l'ipotesi del tentato suicidio: si sarebbe gettato da una finestra.Continua a leggere