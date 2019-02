Milano | freddato in strada | confessa il killer | vendetta per presunti abusi sulla figlia

Blastingnews

: RT @Affaritaliani: Agguato nel Milanese, freddato imprenditore edile - Ross444 : RT @Affaritaliani: Agguato nel Milanese, freddato imprenditore edile - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Agguato nel Milanese, freddato imprenditore edile - Affaritaliani : Agguato nel Milanese, freddato imprenditore edile -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Appena ieri, è statocon quattro colpi di pistola. Un'esecuzione in piena regola avvenuta innei pressi di un centro commerciale di Rozzano, nell'hinterland milanese. A distanza di 24 ore, ha un nome ildi Antonio Crisanti, napoletano di 63 anni. Merito non di un'indagine lampo: il responsabile dell'omicidio ha bruciato sul tempo gli inquirenti andandosi a costituire stamattina alla locale tenenza dei carabinieri.Si tratta di Emanuele Spavone, 35 anni. Con lui si è costituito un complice, Achille Mauriello di 27 anni. I due hanno fornito anche un movente dai risvolti atroci: si sarebbe trattata di unamaturata in ambito familiare in un contesto in cui tutti hanno numerosi precedenti penali. La vittima avrebbe abusato della nipote,di Spavone, che l'ha punito uccidendolo....