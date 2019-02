Il Pd parli ai 5Stelle per isolare la Lega

huffingtonpost

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il giorno dopo le elezioni regionali in Sardegna, una delle domande più gettonate è stata la tenuta di governo rispetto ai nuovi equilibri politici. Massimo Cacciari, dalle pagine de Il Fatto Quotidiano, si pone lo stesso quesito e, si domanda, quanto questa situazione possa in spingere verso il dialogo il Movimento e il PD. "L'alleanza con ladi Salvini può essere ancora considerata una inevitabile coalizione di governo o si tratta del primo balbettante passo verso intese di carattere strategico?" è il succo della questione affrontata da Cacciari. Il filosofo veneto chiede al Pd di parlare ai 5 stelle, nella lingua dei 5 stelle sui temi del Movimento. In quanto l'alleanza con lanon sembra destinata a durare viste le divergenze ideali e strutturali.Lapotrà forse concedere qualcosa ai, ma è chiarissimo che la sua ...