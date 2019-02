Banche | dalla Camera via libera a commissione Slitta la legittima difesa

Truffa su vendita diamanti - “ai dirigenti delle Banche viaggi e reperti archeologici dalla società che li smerciava” : viaggi e oggetti di archeologia regalati ai dirigenti delle banche che avrebbero poi venduto i suoi diamanti alla clientela a prezzi gonfiati, presentandoli come un investimento “blindato”. Gli investigatori hanno quantificato in circa 99mila euro i cadeaux che la Intermarket Diamond Business spa (nel frattempo finita in procedura fallimentare) ha fatto negli anni ai vertici degli istituti coinvolti nell’inchiesta della Procura di ...

Banche : Ubi - Banco Bpm e Unicredit superano i nuovi requisiti patrimoniali Srep fissati dalla Bce : Ubi Banca, Banco Bpm e Unicredit hanno soddisfatto pienamente i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce nell’ambito dello Srep, il processo di revisione e valutazione prudenziale dell’Eurotower. In scia a quanto già fatto nei giorni scorsi da Intesa Sanpaolo e Bper, i tre istituti hanno comunicato che si trovano ben al di sopra dei requisiti stabiliti a livello europeo. Per l’istituto di piazza Gae Aulenti, che ha accompagnato la comunicazione ...

Consob - i dossier caldi sul tavolo di Savona : dalla contesa su Tim alle Banche : L’arrivo del nuovo presidente Paolo Savona alla presidenza di Consob coincide con il surriscaldarsi della contesa per la governance di Tim. Tra gli altri dossier sui quali è al lavoro la Commissione ci sono sicuramente le banche e il monitoraggio connesso al processo di salvataggio di Carige...

Dalla Bce arriva un regalo per i debitori vessati dalle Banche. Ecco come approfittarne : Ci si preoccupa giustamente per il futuro delle banche, ma nessuno esulta per il regalo – consegnato indirettamente (e forse inconsapevolmente) – ai cittadini o imprese, che finora (e da ora) non hanno potuto restituire i soldi ricevuti in prestito dalle banche. Le quali, però, hanno perpetrato abusi (usura, anatocismo e altre irregolarità) nei loro confronti. La lettera inviata, infatti, Dalla Bce a Monte Paschi Siena (e a tante ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle Banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana

Il pastificio Rummo è fuori dalla crisi : ?sottoscritto l'accordo con le Banche : Rummo - storica azienda familiare italiana produttrice di pasta di semola di grano duro fondata nel 1846 a Benevento - ha sottoscritto oggi a Milano l?accordo finanziario con...