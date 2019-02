ATP San Paolo – Sonego accede agli ottavi di finale | steso in due set l’argentino Delbonis

Tennis - ATP San Paolo : Lorenzo Sonego si impone al primo turno contro Federico Delbonis. L’argentino sconfitto in due set : Lorenzo Sonego comincia con il piglio giusto l’ATP di San Paolo (Brasile). Sul rosso sudamericano l’azzurro (n.114 del mondo) si è imposto 6-4 6-4 contro l’argentino Federico Delbonis (n.81 del ranking) e ha conquistato l’accesso al secondo turno. Grazie ad un ottimo Tennis, specie con il dritto, il giocatore nostrano ha prevalso nei confronti del rivale in 1 ora e 24 minuti di gioco con pieno merito e al prossimo turno ...

ATP Acapulco : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata : E così sul 6-3 la n.132 del mondo pone fine alla contesa.

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Tennis - ATP San Paolo 2019 : Alessandro Giannessi conquista l’accesso al tabellone principale. L’azzurro ha sconfitto Coppejans in due set : Buone notizie arrivano da San Paolo (Brasile) dove l’azzurro Alessandro Giannessi ha conquistato un posto nel tabellone principale del torneo sudamericano di Tennis. Sul rosso brasiliano il 28enne nativo di La Spezia ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il n.193 del mondo Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 20 minuti di partita. Giannessi va così ad aggiungersi a Paolo Lorenzi ed a Lorenzo Sonego già ...

Tennis - ATP New York 2019 : Paolo Lorenzi vince la battaglia contro Tennys Sandgren : Bellissima vittoria di Paolo Lorenzi nel primo turno del torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking, ha sconfitto il Tennista di casa Tenny Sandgren, 76 del mondo e ottava testa di serie, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo importante per Lorenzi, ottenuto oltretutto sul cemento e che riscatta un inizio di stagione un po’ sottotono dopo la mancata qualificazione ...

ATP New York – Lorenzi vince la maratona con Sandgren e si qualifica agli ottavi - americano ko in tre set : Match tiratissimo tra l’italiano e lo statunitense, con Lorenzi che riesce ad avere la meglio dopo due ore e mezza di gioco Partita lunghissima ed estenuante, risolta da Paolo Lorenzi al terzo set. Il tennista italiano riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di New York, superando in tre set tirati l’americano Sandgren. L’azzurro comincia benissimo vincendo il primo set al tie-break, salvo poi ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista l’accesso al tabellone principale. Alessandro Giannessi si ritira nel 2° set : E’ Lorenzo Sonego ad accedere al tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il classe ’95 piemontese si è imposto nel derby tricolore contro Alessandro Giannessi con lo score di 6-4 3-3 per effetto del ritiro del rivale nel secondo set quando era già in vantaggio di un parziale. Un epilogo poco fortunato per il n.168 ATP, costretto ad alzare bandiera bianca e a dare spazio a Sonego. L’azzurro affronterà ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimontato e battuto dall’argntino Diego Schwartzman : Si completa la caduta degli italiani a Cordoba: nel torneo ATP 250 di Tennis sulla terra rossa outdoor argentina l’ultimo azzurro in gara, il qualificato Alessandro Giannessi, viene rimontato e battuto dal padrone di casa Diego Schwartzman, numero tre del seeding, che si impone con lo score di 6-7 (4) 6-3 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Nel primo set le palle break fioccano, anche se il primo break arriva soltanto nel quinto game e lo ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo una lunga battaglia : dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la Wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding. Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi si qualifica battendo Paolo Lorenzi dopo oltre tre ore di battaglia : Ultimo turno delle qualificazioni a Cordoba, in Argentina, per il torneo di Tennis ATP 250 su terra battuta outdoor e straordinario derby italiano tra Paolo Lorenzi ed Alessandro Giannessi, durato tre ore ed un quarto, che vede uscire vincitore il secondo con lo score di 6-7 (3) 6-4 7-6 (5) al termine di una partita che più volte cambia padrone e che, soprattutto, vive un terzo set incredibile, con Lorenzi che, sotto 0-5 e 40-40, rimonta fino a ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : primo titolo in carriera per Tennys Sandgren : L’americano Tennys Sandgren conquista il torneo ATP di Auckland. Si tratta del primo titolo della carriera per il numero 67 del mondo, che ha sconfitto in una finale a sorpresa il britannico Cameron Norrie, numero 93 del ranking e wild card ad Auckland, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e venti di gioco. Norrie sente la pressione della prima finale e parte male, subendo subito il break da parte dell’americano. ...

Tennis - ATP 250 Auckland 2019 : Cameron Norrie e Tennys Sandgren in finale del torneo neozelandese : Il pubblico di Auckland avrebbe potuto assistere a un derby tedesco in finale, e invece se ne ritrovano uno di lingua inglese: saranno infatti il britannico Cameron Norrie e l’americano Tennys Sandgren a giocarsi l’ultimo atto dell’ATP 250 neozelandese. Norrie, che ha usufruito di una wild card, ha superato Jan-Lennard Struff per 7-5 4-6 6-3, mentre Sandgren ha battuto Philipp Kohlschreiber 6-4 6-2. Primi a scendere in campo ...

Tennis - ATP Auckland 2019 : Marco Cecchinato eliminato in due set dallo statunitense Tennys Sandgren : Esordio amaro per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Auckland: l’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno in virtù della testa di serie numero 3, è stato sconfitto sul cemento outdoor neozelandese dallo statunitense Tennys Sandgren, che si è imposto con un doppio 6-3 in meno di un’ora di gioco. Primo set dominato dai servizi: i primi punti in risposta arrivano per Cecchinato nel terzo game, ma l’azzurro da 0-30 si fa ...