Verona | la Casa di Giulietta diventa un vero e proprio museo

Verona : bambino di 11 anni sviene improvvisamente in casa e muore per arresto cardiaco : Una vicenda tanto grave quanto raccapricciante quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Verona , precisamente nel piccolo comune di Lavagno, dove un bambino di appena undici anni si è spento a causa di un arresto cardiaco improvviso. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, nella serata di lunedì 4 febbraio il bimbo si trovava all'interno della propria abitazione con la sua famiglia quando improvvisamente si è ...

Verona - bambino di 11 anni sviene all’improvviso in casa e muore in ospedale : La tragedia nella serata di lunedì in una casa di Lavagno, nella provincia di Verona. Un bambino di undici anni si è sentito improvvisamente male e, portato d'urgenza al Polo Confortini dagli operatori del 118, è morto poco dopo in seguito a un arresto cardiaco nonostante gli sforzi dei sanitari.Continua a leggere