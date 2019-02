Samsung Galaxy S10 Plus si aggiorna e migliora il sensore per il riconoscimento delle

Confronto Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold : il miglior flessibile : È stato da poco presentato il nuovo Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, che dovrà vedersela con il Samsung Galaxy Fold, device altrettanto flessibile, anche se concettualmente diverso (nel caso del terminale della società sudcoreana, i pannelli sono due, uno interno e l'altro esterno). Proviamo a confrontarli, per una scelta quanto più ragionata in vista di un eventuale acquisto futuro. DESIGN E DISPLAY - ...

Ecco le ultime anticipazioni sui Samsung Galaxy A50 - A30 e M30 : A quanto pare, il Samsung Galaxy A50 sarà lanciato anche nella colorazione Prism White già vista con il Samsung Galaxy S10. Ecco tutti i dettagli

Prezzo Italia Samsung Galaxy S10 Plus Quanto Costa ? : Scopri il Prezzo di vendita del Samsung Galaxy S10 Plus in Italia. Quale è il Prezzo dello smartphone Android Samsung Galaxy S10 Plus

Una bazzecola il prezzo dello Xiaomi Mi 9 in prenotazione su Amazon Italia - il Samsung Galaxy S10 trema? : Il prezzo Xiaomi Mi 9 è stato svelato anche per noi europei e dunque per gli Italiani proprio oggi 24 febbraio in un evento di apertura del Mobiel World Congress. Ora è possibile già preordinare il device anche su Amazon. Il valore commerciale dell'ammiraglia si preannunciava davvero appetibile e le aspettative non sono state disattese. Lo smartphone potrà essere acquistato ad un costo ben inferiore di quello di altri ben più chiacchierati ...

Samsung Galaxy Fold ci mostra cosa è capace di fare con un video : Con un video Samsung ci mostra cosa il Samsung Galaxy Fold è capace di fare e come potremmo sfruttare il suo display così speciale

Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte interessanti (video) : Ecco il risultato dei primi due giorni con Samsung Galaxy S10+, tante buone cose e qualche criticità sui consumi che obbligano Samsung a lavoro extra sul software.

Samsung Galaxy S10 ha un'opzione per nascondere il foro nel display : Alcuni utenti si sono chiesti se fosse possibile nascondere il foro per la fotocamera presente nel display di Samsung Galaxy S10 e in effetti il top di gamma appena presentato da Samsung ha un'opzione per applicare una cornice virtuale nella parte superiore del display.

Samsung ha fatto un capolavoro : il display di Galaxy S10 Plus batte anche quello di Galaxy Note 9 : Potrebbero non esserci rivali per i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10 Plus in quanto a schermo: guardate come rendono alla grande in fatto di gamma dinamica con l'HDR10+.

Una buona e una cattiva notizia per i Samsung Galaxy S10 : per gli aggiornamenti nessun passo in avanti : Tre giorni dal lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S10 ed è venuto il momento di approfondire alcuni aspetti dei top di gamma venuti fuori in una seconda fase, spulciando tra impostazioni e opzioni più o meno premium del device. Doveroso è dunque comunicare ai nostri lettori una buona e una cattiva notizia relativa a tutti e tre i device, considerando che quella non positiva riguarderà la questione aggiornamenti e dunque un argomento pure ...

Ecco i nuovi Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ ed S10 5G : Il 20 Febbraio 2019 Samsung ha tenuto la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S, in quel di Londra. Rispetto agli anni scorsi, non sono stati presentati solamente due modelli, ovvero la versione standard e la versione Plus, ma ben quattro varianti della serie Galaxy. Una versione light, denominata Galaxy S10e, ed una versione che supporta la nuova connessione dati 5G (disponibile prossimamente). Vi elenchiamo in seguito tutte le ...

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...