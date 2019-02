Napoli | quattro colpi di pistola sulla pizzeria Di Matteo La camorra mette nel mirino i

Napoli - sei ore in ospedale senza cure : quattro indagati al San Paolo : Sarà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sulla salma di Eduardo Estatico, il 72 enne napoletano deceduto all'ospedale San Paolo la sera del 9 febbraio scorso. Il Pm della Procura della ...

Rugby a 7 - i convocati di Andy Vilk per lo stage internazionale con altre quattro Nazionali : 18 azzurri a Napoli : L’Italia del Rugby a 7 si troverà a Napoli per affrontare uno stage internazionale con Germania, Irlanda, Francia ed Inghilterra dal 18 al 21 febbraio: per l’occasione Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale, ha diramato l’elenco dei 18 convocati. Presenti atleti del Top 12 di Rugby a 15 ma anche delle serie inferiori. L’Italia infatti non ha un campionato interno di Rugby a 7 che, ricordiamo, è sport ...

Quattro arresti in tre mesi : il recordman dei furti catturato a Napoli : Arrestato Quattro volte in tre mesi da Como a Napoli, di età e nazionalità incerta, di identità sconosciuta. È il profilo di un giovane immigrato probabilmente nordafricano, di circa 18 anni che ieri ...

Napoli - quattro minorenni girano un video hot all'aperto : si cercano gli autori : Succede a Napoli, dove un video di quattro ragazzini minorenni sta facendo il giro delle varie chat di whatsapp, giungendo fra le mani del consigliere e giornalista Francesco Emilio Borrelli che ha prontamente provveduto ad allertare le autorità locali. Il video riprende quattro giovani di età, apparentemente, compresa tra i 10 ed i 13 anni mentre fanno sesso all'aperto, rischiando di essere visti da chiunque. La cosa ancora più grave è che ...

Processo al Napoli - big stanchi : il flop degli azzurri in quattro punti : A me gli occhi, diceva Carletto, e quelli lo seguivano come il pifferaio di Hamelin. D'un tratto, la vita napoletana di Carletto si fa un po' più dura. Certo, nessuno si dispera per...

Scontri prima di Napoli-Verona - il Riesame scarcera quattro ultrà : Niente arresti per quattro dei cinque ultrà bloccati lo scorso 15 gebbaio nell'ambito degli Scontri avvenuti nei pressi della stazione centrale lo scorso 6 gennaio prima del match Napoli-Verona. Per ...

Napoli - muore madre di 41 anni : Eleonora lascia quattro figli : Un'altra triste vicenda, l'ennesima riguardante il decesso di una giovane donna, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca. La vittima è Eleonora Di Donato, una giovane madre di appena quarantuno anni, che lascia purtroppo ben quattro figli che d'ora in poi saranno costretti a crescere senza l'affetto della loro mamma. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito ...

Napoli - quattro pali e Milik alla Maradona : Lazio ko - : Il Napoli sfrutta l'assist offerto dall'Inter e annulla gli effetti della sconfitta subita a Santo Stefano contro i nerazzurri. La prima partita del 2019 in campionato della squadra di Ancelotti si ...

Napoli-Lazio 2-1 : Callejon - Milik e quattro pali. Accorcia Immobile - La classifica : Dominio azzurro per oltre un’ora, solo dopo la rete dell’attaccante biancoceleste la squadra di Ancelotti rischia qualcosa. Espulso Acerbi

Quattro chiacchiere con De Laurentiis : “Non mi candido in politica. E non farei neanche il sindaco”. E invita Salvini a Napoli. Teatro San Carlo : indietro tutta! : Incollato anche otto ore davanti a una serie televisiva di Netflix. Ha giocato a Mercante in fiera sostituendo alle tradizionali carte del moschettiere e dello stambecco le facce dei giocatori del Napoli, allenatori e massaggiatori. Ha fatto risorgere il Napoli dalle macerie del fallimento, Poi è partito per Los Angeles per trascorrere qualche giorno di festa en famille, con Martha De Laurentiis, presidente della casa di produzione che porta il ...

Gli effetti di Capodanno a Napoli : ancora in ospedale quattro feriti per i botti raccolti in strada : Sono quattro i feriti da petardo più gravi ricoverati in ospedale a Napoli e definiti 'vittime del giorno dopo'. Si tratta di incidenti avvenuti a festeggiamenti di Capodanno conclusi, nella giornata ...

Quattro tifosi del Napoli accusati di omicidio per la morte di Belardinelli : Secondo gli inquirenti erano a bordo dell'auto che ha travolto l'ultrà del Varese durante gli scontri di S.Stefano, provocandone il decesso. Minacce al giovane tifoso dell'Inter che ha collaborato ...

