L' apparizione del vero Milik a Napoli

F1 - prima apparizione per la nuova Haas a Barcellona : svelata sul circuito del Montmelò la VF-19 [GALLERY] : Non solo l’Alfa Romeo Racing, anche il Team Haas ha presentato la versione definitiva della VF-19 affidata a Grosjean e Magnussen Se una decina di giorni fa era stata svelata solo la livrea, il Team Haas ha deciso di presentare ufficialmente la VF-19 sul circuito di Barcellona, sede della prima sessione di test pre-stagionali. Ufficializzato l’accordo con Rich Energy, da cui la nuova monoposto ha preso i colori nero e oro, ...

Mia Martini - l'ultima apparizione in tv poche settimane prima del suicidio : da lacrime in diretta in Rai : poche settimane prima del dramma, Mia Martini appare in tv, in Rai. Insieme a Giorgia e Michele Zarrillo, si esibisce a Papaveri e Papere, programma condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli per celebrare la storia del Festival di Sanremo, in una emozionante e intensa versione di Come saprei. Legg

Sanremo 2019 - la scaletta della serata finale del Festival : tutti i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti : Tutto pronto per il gran finale del Festival di Sanremo, che vedrà i 24 cantanti in gara impegnati nel duello per la vittoria di questa 69ma edizione della kermesse. Superospiti della serata, Eros Ramazzotti, che duetterà anche con Luis Fonsi, ed Elisa. Ad aprire la gara sarà Daniele Silvestri. Poi l’ordine di uscita dei cantanti proseguirà con Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mahmood, Ex ...

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti. Attesa per Ligabue : Sanremo 2019 è alle battute finali: la grande semifinale del Festival entra nel vivo con i duetti dei 24 cantanti in gara. Questa sera, sul palco del teatro Ariston di Sanremo, si esibiranno tutti i concorrenti, ma non saranno soli: al loro fianco vedremo artisti, cantanti, ballerini o musicisti per performance del tutto inedite. Una curiosità: Loredana Bertè è ammalata e non si è presentata alle prove. Riuscirà a rimettersi entro stasera? La ...

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : tocca ai duetti. I cantanti in ordine di apparizione e tutti gli ospiti : La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. Torneranno a cantare sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più ospiti, con cui presenteranno una versione rivisitata del proprio brano in gara. Tanti i nomi vip da Beppe Fiorello a Noemi e Cristina D’Avena, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Neri Marcorè e ancora Irene Grandi. Il super ospite della serata sarà invece ...

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : i cantanti in ordine di apparizione e tutti gli ospiti : La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. Torneranno a cantare sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più ospiti, con cui presenteranno una versione rivisitata del proprio brano in gara. Tanti i nomi vip da Beppe Fiorello a Noemi e Cristina D’Avena, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Neri Marcorè e ancora Irene Grandi. Il super ospite della serata sarà invece ...

Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019 in ordine di apparizione - tutti gli ospiti dell’8 febbraio più Ligabue : La Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019, la quarta in onda venerdì 8 febbraio, è decisamente la più ricca delle cinque serate per il gran numero di artisti che si esibirà sul palco dell'Ariston, imponendo un grande sforzo tecnico ed organizzativo alle maestranze Rai. Claudio Baglioni l'ha presentata nella consueta conferenza stampa del mattino come la "serata più fortemente musicale e musicata, all'insegna della contaminazione e ...

Festival di Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : i cantanti in ordine di apparizione e tutti gli ospiti - dalla Vanoni a Alessandra Amoroso : La terza serata del Festival di Sanremo si apre con Viva L’Inghilterra, altro brano del repertorio di Claudione Baglioni. Al via la gara, poi sketch di Bisio con il grammofono e spazio al primo ospite: Antonello Venditti. Canterà Sotto il segno dei pesci e, insieme a Baglioni, Notte prima degli esami. Più tardi, dopo Ultimo, Bisio e Virginia si ricongiungeranno per un’esibizione sulle note di Ci vuole un fiore. Per la prima volta, ...

Festival di Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti : La terza serata del Festival di Sanremo si apre con Viva L’Inghilterra, altro brano del repertorio di Claudione Baglioni. Al via la gara, poi sketch di Bisio con il grammofono e spazio al primo ospite: Antonello Venditti. Canterà Sotto il segno dei pesci e, insieme a Baglioni, Notte prima degli esami. Più tardi, dopo Ultimo, Bisio e Virginia si ricongiungeranno per un’esibizione sulle note di Ci vuole un fiore. Per la prima volta, ...

Sanremo 2019 - la scaletta della seconda serata : cantanti e ospiti in ordine di apparizione : Altro giro, altra cosa. Nel luna park sanremese è il turno della seconda puntata. Se ieri si sono esibiti tutti e 24 i cantanti in gara, in questo secondo appuntamento ne saliranno sul palco solo dodici. Penserete: quindi questa sera l’orario di chiusura sarà anticipato rispetto all’1.15 della prima puntata? Non illudetevi, perché ci saranno tanti ospiti. La serata si aprirà con Noi No, un altro dei successi di Baglioni (tanto per ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele regina dell’Ariston : dopo l’apparizione importante del 2016 - ora il gioco si fa duro : Una, nessuna, centomila Virginia Raffaele. La acciuffi come Belen Rodriguez (una copia carbone, mostruosa) e si trasforma in Michela Murgia (da notare più che il trucco la fissità corporea e di sguardo con cui la imita). La riconosci arcigna Bianca Berlinguer poi cambia d’abito diventando una focosa Roberta Bruzzone. Raffaele, romana, 38 anni, madre cavallerizza e acrobata, famiglia di circensi per decenni tra pantere e popcorn all’Eur, è l’asso ...

Nuovi flagship LG e Xiaomi al MWC 2019 - 5G per ZTE e nuova apparizione dello smartphone pieghevole Samsung : Al CES 2019 Samsung mostra nuovamente il suo smartphone pieghevole ai suoi clienti. LG e Xiaomi sono pronte a sfidarsi al MWC 2019 e ZTE pensa al 5G. L'articolo Nuovi flagship LG e Xiaomi al MWC 2019, 5G per ZTE e nuova apparizione dello smartphone pieghevole Samsung proviene da TuttoAndroid.

Medjugorje - pensionato stroncato da un infarto sulla salita dell’apparizione della Madonna : Giovanni Girotto, 66enne della provincia di Treviso, è deceduto sabato mattina mentre saliva a piedi sul monte Podbrdo, luogo delle prime apparizioni mariane nella località bosniaca. Complice il gelo, il suo cuore non ha retto allo sforzo.Continua a leggere