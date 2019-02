Banche centrali | mercati attenti ai cambiamenti di politica

Banche centrali in allerta : pronte a rivedere decisioni di politica monetaria : "Rischi e incertezze" sulla crescita dell'economia globale gelano, quindi, per il momento i rialzi del costo del denaro: ne erano previsti due nel 2019. La Fed ha poi discusso del Quantitative ...

Mercati emergenti - Banche centrali di tanti paesi stanno tornando colombe - analisti - : Il nuovo anno ha portato in dote un cambio di atteggiamento non solo da parte della Federal Reserve. Sempre più banche centrali dei Mercati emergenti stanno riducendo i tassi di interesse più di ...

Quale ruolo per le Banche centrali quando l'economia rallenta? : ... la reazione di ogni banca centrale è stata quasi sempre la stessa, per dare maggiore sostegno ai mercati finanziari nel tentativo di sostenere l'economia . A nostro avviso, i banchieri centrali di ...

Festa offerta dalle Banche centrali : Le ultime, che annunciano la preparazione di una nuova tornata di finanziamenti agevolati TLTRO a favore delle banche che si impegnano ad usare quei soldi per finanziare l'economia, le ha dette ...

Festa offerta dalle Banche centrali : Le ultime, che annunciano la preparazione di una nuova tornata di finanziamenti agevolati TLTRO a favore delle banche che si impegnano ad usare quei soldi per finanziare l'economia, le ha dette ...

Colombe record tra Banche centrali : perché le Borse rimbalzano : Non solo la svolta a “U” della Federal Reserve. Non solo la cautela della Bce. Un indice di Bank of America mostra un cambo di rotta storico anche tra le banche centrali dei Paesi emergenti. Ecco perché è cambiato l’umore dei mercati. ...