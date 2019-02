Sylvester Stallone reciterà in un nuovo film di supereroi!

Rambo 5 - Sylvester Stallone svela la storia del soldato John Rambo : Sylvester Stallone torna a parlare dei suoi progetti passati e futuri su Instagram. In particolare, mentre si gode il successo di Creed II, rivela ulteriori dettagli sull'attesissimo Rambo 5: Last Blood postando su Instagram un foto di John Rambo da giovane in divisa. "Rambo a 20. LA guerra inizia fuori, ma non finisce mai dentro... Nel 1968 Rambo era un pilota di elicotteri della Air Force, nel '70 è stato trasferito nelle Forze Speciali fino ...

CREED 2/ La scomparsa dei padri nel film con la filosofia di Sylvester Stallone : Il film diretto da Steven Caple jr. fonda la sua forza sul rapporto tra identità e differenza e sulla filosofia di Sylvester Stallone

Creed 2 - trailer e trama. Sylvester Stallone riveste i panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! Sarà la resa dei conti? : Sono trascorsi ormai 43 anni da quel mitico 1976. Nelle sale cinematografiche irruppe la pellicola di Rocky: il pugile di Philadelphia, interpretato da un Sylvester Stallone all’epoca ancora semi-sconosciuto, divenne immediatamente un’icona immortale, esaltato dalla memorabile colonna sonora di Bill Conti. Seguirono altri 5 sequel di una saga irripetibile, l’ultimo nel 2006 quando Rocky, ormai ultracinquantenne, fece la sua ...

Creed II - incassi da record in Italia! Rocky sbanca al botteghino - Sylvester Stallone si supera : Un mito come Sylvester Stallone è immortale, a 72 anni una delle grandi icone di Hollywood non smette di stupire, è ancora in grado di colpire al cuore con i suoi film e di richiamare il grande pubblico nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Ieri era il grande giorno del debutto in Italia di Creed II, il secondo film con protagonista il figlio di Apollo che viene allenato da Rocky, interpretato naturalmente da Stallone. L’esordio è ...

Creed II - Sylvester Stallone e Dolph Lundgren di nuovo insieme : Trentaquattro anni dopo Rocky 4 Sylvester Stallone e Dolph Lundgren si ritrovano nei panni di Balboa e Drago in Creed II, in questi giorni finalmente nelle sale. Prima di iniziare la nuova storia, anzi di riprendere a distanza di decenni quella vecchia, i due attori ripercorrono i dettagli che li hanno portati a creare una coppia di personaggi e un'alchimia tra attori imbattibile quando si parla di cinema legato al pugilato. Le immagini in ...

Creed 2 - l’ultima volta di Sylvester Stallone nei panni di Rocky : un mito che ha unito le generazioni : Anni ’70, un ragazzo che aveva cambiato 12 scuole prima di compiere 15 anni, entrando nel Guinness dei primati per il numero di sospensioni. L’attività di recitazione era nel suo sangue e riuscì ad ottenere piccole parti ad Hollywood, essendo nel cast de Il dittatore dello stato libero di Bananas di Woody Allen e Prigioniero della seconda strada con Jack Lemmon e fu protagonista di Brooklyn Graffiti, un film senza eccessive pretese ...

Rocky IV : Sylvester Stallone si è pentito di aver girato una scena ben precisa : Il prossimo 24 gennaio arriverà nelle sale italiane Creed II , il secondo capitolo dedicato alle vicende di Adonis Creed campione del mondo dei pesi massimi e figlio del celebre campione Apollo Creed che questa volta si ritroverà a lottare con l'agguerrito figlio di Ivan Drago , l'uomo che trentaquattro anni prima uccise suo padre ...

