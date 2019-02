Snowboard | Bagozza e Fischnaller in paradiso | le reazioni dopo il “doppio podio” azzurro

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden , Cina, e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il gio

Snowboard - Daniele Bagozza : “Ho imparato a gareggiare in contesti di alto livello” : Una giornata da ricordare per lo Snowboard italiano. Daniele Bagozza si è imposto nel PSL di Secret Garden (Cina) e a soli 23 anni si è portato a casa la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il giovane atleta nostrano, dopo aver ottenuto a Rogla il primo podio in questa competizione, centrando il secondo posto nel PGS, ha espresso un livello eccellente in slalom, disegnando traiettorie perfette sulla neve e ...

Snowboard - capolavoro azzurro nello slalom parallelo di Secret Garden : oro a Bagozza - Fischnaller di bronzo : slalom parallelo di Secret Garden, oro a Bagozza, Fischnaller di bronzo, l’Italia dello Snowboard può sorridere Un doppio capolavoro. L’Italia dello Snowboard chiude in modo trionfante il tour asiatico, conquistando un doppio podio nello slalom parallelo di Secret Garden, in Cina: Daniele Bagozza ottiene il suo primo successo in carriera battendo in finale il campione del mondo Dmitry Loginov, Roland Fischnaller sale per la ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden (Cina) e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il giovane talento azzurro, dopo aver centrato lo scorso mese a Rogla il primo podio nel massimo circuito, con un secondo posto nel PGS, riesce ora a trovare la gara perfetta in slalom, sfruttando al meglio gli errori degli avversari per centrare questo grande risultato. Il cammino di Bagozza è ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : a Rogla l’Italia centra un altro successo nel PGS. Coratti torna ai vertici - primo podio per Bagozza : Tre vittorie azzurre su sei PGS disputati. È questo l’eccezionale bottino ottenuto fino ad ora dalla Nazionale italiana di Snowboard parallelo in Coppa del Mondo. Dopo i successi di Nadya Ochner a Carezza e di Roland Fischnaller a Cortina, nell’ultima tappa di Rogla è arrivata una splendida doppietta per l’Italia al maschile, con Edwin Coratti che ha battuto in finale Daniele Bagozza. Per entrambi questo risultato è particolarmente importante e ...

Snowboard - PGS Rogla. Edwin Coratti : “Tutto perfetto - prima vittoria in gigante”. Bagozza : “Non ho parole” : Oggi l’Italia ha fatto saltare il banco a Rogla realizzando una magnifica doppietta nel PGS, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Snowboard. La nostra Nazionale ha giganteggiato e ha conquistato i primi due gradini del podio nella gara maschile e la quarta piazza al femminile con Nadya Ochner (nuova leader della generale). La finale tutta italiana tra Edwin Coratti e Daniele Bagozza è stata emozionante, il tricolore ha sventolato in ...

Snowboard – Coppa del Mondo - favolosa doppietta nel gigante parallelo : Coratti e Bagozza da sogno : Italia da sogno nella Coppa del Mondo di Snowboard, è doppietta nel gigante parallelo con la vittoria di Coratti ed il secondo posto di Bagozza L’impressione di una giornata trionfale si era avuta al mattino, quando l’Italia aveva piazzato sei atleti agli ottavi di finale. Che potesse concludersi con una magnifica doppietta, però, non era facilmente pronosticabile. Nel gigante parallelo della Coppa del Mondo di Snowboard, Rogla ...

Snowboard - PGS Rogla 2019 : dominio Italia! Edwin Coratti trionfa su Daniele Bagozza in una finale tutta azzurra! 5° Fischnaller : Apoteosi italiana sulle nevi slovene di Rogla. Nel terzo PGS della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo della stagione, il primo del 2019, il Bel Paese è in trionfo con una doppietta eccezionale: a poco più di un anno dall’uno-due timbrato Roland Fischnaller-Edwin Coratti nel PSL di Cortina d’Ampezzo, Coratti si ripete, andando addirittura a vincere (secondo trionfo dopo quello di Winterberg in PSL nel 2016), ma con lui c’è ...

Snowboard – Slalom parallelo : due azzurri nella top ten - Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi a Bad Gastein : Due azzurri nella top ten a Bad Gastein: March e Bormolini si fermano ai quarti. Fischnaller e Bagozza fuori agli ottavi Due azzurri nella top ten nello Slalom parallelo di Bad Gastein, prima gara della specialità nella Coppa del mondo di Snowboard dopo i due giganti disputati in Italia a dicembre. Aaron March e Maurizio Bormolini si sono fermati ai quarti di finale chiudendo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto in base ...