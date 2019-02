Scandalo a Firenze, Abisso regala un rigore inesistente

lanotiziasportiva

: @Gazzetta_it #scandalo a Firenze #abisso affonda il calcio #il var falsa il campionato - LucaPisoni65 : @Gazzetta_it #scandalo a Firenze #abisso affonda il calcio #il var falsa il campionato - mpersuati : RT @jrbasket2015: SCANDALO a Firenze #FiorentinaInter rigore al 97esimo alla #Fiorentina per un tocco di petto di #Dambrosio...#Abisso VERG… - stevenzhang91_ : RT @jrbasket2015: SCANDALO a Firenze #FiorentinaInter rigore al 97esimo alla #Fiorentina per un tocco di petto di #Dambrosio...#Abisso VERG… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Fiorentina-Inter finisce 3-3, in un saliscendi continuo di emozioni, con il primo gol del match segnato al 1′ e l’ultimo realizzato al 101′.Dopo una decisione arbitrale ratificata dal VAR che lascia più di qualche dubbio. In virtù di questo risultato, l’Inter resta al terzo posto in classifica a quota 47 punti, a +2 sul Milan e a +3 sulla Roma.Primo TempoL’avvio di partita è a dir poco spumeggiante. Dopo nemmeno un minuto, un lancio dalle retrovie sorprende la difesa interista: Chiesa controlla, entra in area e mette al centro un pallone che Simeone svirgola ma De Vrij deposita involontariamente nella propria porta nel tentativo di fermare il Cholito.La reazione interista non si fa attendere: al 6′ Nainggolan ributta la sfera dentro l’area viola, dove Vecino interviene al volo col piatto destro trafiggendo Lafont.Il VAR certifica la ...