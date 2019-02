Lazio-Milan | dubbio Calhanoglu | a breve nascerà sua figlia

Lazio-Milan - semifinale Coppa Italia : orario e diretta tv : Manca sempre meno alla partita di andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. La sfida tra le due compagini si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21. I rossoneri saranno di scena allo stadio Olimpico, dove proveranno ad approfittare dell’ottimo momento di forma per strappare una vittoria che consentirebbe loro di ipotecare la finale. I biancocelesti, dal canto loro, sono reduci dalla cocente eliminazione in Europa ...

Lazio - Inzaghi pensa alla probabile formazione anti-Milan : Lucas Leiva scala in difesa : Non sarà la miglior Lazio possibile quella che affronterà il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Una gara che peraltro potrebbe rappresentare in qualche modo la rivincita della sfida dello scorso anno proprio in semifinale, quando i rossoneri sconfissero la squadra di Inzaghi ai calci di rigore. I capitolini vengono dall'amara eliminazione arrivata in Europa League ...

Lazio-Milan - Coppa Italia : la semifinale d'andata in diretta tv su Rai Uno il 26 febbraio : Lazio-Milan, gara d’andata delle semifinali della Coppa Italia, si giocherà martedì 26 febbraio allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, con ampio pre e dopo gara, e in diretta streaming su RaiPlay. Umori contrapposti alla vigilia della sfida. I biancocelesti hanno da pochi giorni salutato l’Europa League, eliminati dal Siviglia ai sedicesimi, e anche in campionato il ...

Lazio - Strakosha l'insostituibile : con il Milan nel destino : Il Milan, una finale di Coppa Italia nel mirino, il riscatto della Lazio, tutte scintille per Thomas Strakosha, il portiere che non passa ai box. Il numero uno biancoceleste non ha saltato un minuto ...

Lazio - l'emergenza continua : uomini contati col Milan : Se non è crisi, quella che attraversa la Lazio , è uno stallo preoccupante e la semifinale di Coppa Italia contro il Milan , gara di andata martedi all'Olimpico, più che un'ancora a cui aggrapparsi ...

Lazio - Luis Alberto punta il Milan - : Luis Alberto vuole esserci per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma martedì prossimo all'Olimpico. Il centrocampista offensivo spagnolo, riporta Sky, si è recato alla clinica ...

Lazio-Milan - Coppa Italia : semifinale d’andata in diretta tv su Rai 1 il 26 febbraio : Lazio e Milan, un anno dopo si ritroveranno in semifinale di Coppa Italia. I rossoneri riuscirono a superare i biancocelesti nel doppio confronto, per poi essere battuti dalla Juventus all’ultimo atto. La partita d’andata sarà in programma martedì 26 febbraio alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La diretta tv sarà in chiaro su Rai 1. Volendo si potrà guardare il match anche in streaming attraverso il portale di Rai Play. I ragazzi di ...

Dal Milan al Siviglia passando per la… Lazio - André Silva svela : “quanti messaggi dall’Italia” : L’attaccante portoghese ha parlato del match con la Lazio di Europa League, soffermandosi anche sulla situazione Milan e sul proprio futuro L’Italia nel passato e nel futuro prossimo, considerando che il Siviglia si giocherà l’accesso agli ottavi di Europa League contro la Lazio. André Silva sarà una delle armi a disposizione degli spagnoli per provare a superare la formazione di Inzaghi, che l’attaccante portoghese ...

Pronostici Serie A 23ª giornata : da Lazio-Empoli a Milan-Cagliari - Juve e Roma favorite : La Serie A torna protagonista con una 23ª giornata di campionato dai Pronostici non scontati, che si giocherà da giovedì 7 a domenica 10 febbraio. Un altro turno molto importante per la classifica, che vede al comando sempre la Juventus con un buon margine sul Napoli. A interessare parecchio è la zona Champions League, con l'Inter che rischia di essere risucchiata nel gruppone che vede coinvolte Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Sampdoria. Insomma ...

Serie A : pareggio di Juventus e Milan - vittoria di Napoli - Lazio e Atalanta : La ventiduesima giornata di Serie A ha regalato molte emozioni. Partenza sprint di sabato con Empoli-Chievo, Napoli-Sampdoria e Juventus-Parma....Continua a leggere