Giulia De Lellis fa ' tremare' Chiara Ferragni | si ipotizzano guadagni record

Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante : “Mi ha cercato… ha provato ad avere…” : Irama e Giulia De Lellis una storia che va a gonfie vele?? Secondo l’Ex del cantente non sarebbe proprio così La storia d’amore fra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele, almeno secondo quello che trapela dai rispettivi profili social. Solo qualche giorno fa l’artista, che è arrivato settimo al Festival di Sanremo, ha condiviso su … L'articolo Irama non è sincero con Giulia De Lellis a dirlo la ex del cantante: “Mi ha ...

Giulia De Lellis malata prima di Uomini e Donne. FOTO : Uomini e Donne, Giulia De Lellis con la febbre si sfoga: “Non mollo” Questa sera andrà in onda il secondo appuntamento serale con Uomini e Donne. Alle 21.25 su Canale5, Lorenzo Riccardi farà la sua scelta tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. In queste ore però Giulia De Lellis ha avuto un imprevisto. L’influencer ha ammesso di essere malata e di avere la febbre. Un malanno di stagione per Giulia De Lellis che in questi ...

Giulia De Lellis parla di Uomini e Donne : “Sono in difficoltà” : Giulia De Lellis svela un dettaglio sulle scelte di Uomini e Donne Giulia De Lellis continua ad essere molto impegnata con le registrazioni del serale di Uomini e Donne. Venerdì prossimo andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi e in queste ore l’ex di Andrea Damante ha svelato nuovi dettagli. Giulia De Lellis ha ammesso di essere al lavoro con i tronisti, molto probabilmente con Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. L’ex ...

Irama - l’accusa della ex : “Voleva vedermi anche quando già stava con Giulia De Lellis” : Non c’è pace, per la coppia Irama – Giulia De Lellis. Dopo i presunti tradimenti, le voci di crisi e i riavvicinamenti, ora spunta anche la ex del cantante. Uscita da Uomini e Donne al fianco di Andrea Damante, la storia tra la De Lellis e il dj e producer era dopo qualche tempo naufragata a causa (si dice) della non proprio fedele condotta di lui. E, secondo i bene informati, con Irama le cose non andrebbero troppo meglio. Usciti ...

Irama e Giulia De Lellis - spunta la ex : «Mi cercava anche quando stava già con lei» : La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis sembra procedere a gonfie vele: il cantante e la influencer, ex protagonista di Uomini e Donne, sono più innamorati che mai. Eppure, all’orizzonte sembrano esserci nubi tempestose, dopo le dichiarazioni di Ana Yanirsa Martinez, modella e ballerina ma soprattutto ex di Irama. «La nostra era una storia molto seria, ci eravamo anche presentati alle famiglie. quando ho saputo di Giulia De ...

Irama e Giulia De Lellis - scatta la love story : foto su Instagram e boom di like : La love story tra Irama e Giulia De Lellis procede a gonfie vele e lo confermano anche i social dove la coppia è apparsa per la prima volta insieme in un post. Sul profilo Instagram del cantante è stata messa una foto in cui i due si godono un momento di relax alle terme mentre si stringono teneramente in un abbraccio passionale. Insomma non c’è più nulla da celare la coppia è venuta allo scoperto e sembra essere più innamorata che ...

Ana - ex di Irama - rivela : 'Voleva avere una storia sia con me che con Giulia De Lellis' : Nonostante siano passati un bel po' di mesi dall'inizio della relazione tra Irama e Giulia De Lellis, l'ultima fidanzata di lui sembra non rassegnarsi al pensiero di come sono andate le cose tra loro. Intervistata dal settimanale Di Più, Ana Yanirsa (che di recente è stata al centro del gossip per un presunto flirt con Fabio Colloricchio) si è lasciata andare a parole molto forti nei confronti dell'ex compagno, arrivando ad accusarlo di voler ...

Irama - l'ex fidanzata Yanirsa : "Giulia De Lellis? Spero sia felice accanto a lei" : Yanirsa Ana Martinez Paulino, ex fidanzata di Irama, conosciuta sul set del video 'Nera', questa settimana, ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Di Più', svelando, per la prima volta, i retroscena della loro storia d'amore durata fino all'arrivo di Giulia De Lellis: La nostra era una storia seria. Ci siamo presentati anche alle rispettive famiglie. Quando ho scoperto di Giulia non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è ...

Giulia De Lellis : "Andrea Dal Corso? Non mi è mai piaciuto" : Giulia De Lellis non le ha di certo mandate a dire ad Andrea Dal Corso : dopo che l'ex corteggiatore ha detto 'no', essendo stato la scelta di Teresa Langella , l'influencer, che ha seguito lo ...

Dopo il No di Andrea Dal Corso a Teresa Langella - Giulia De Lellis lo attacca e pubblica un video. Guarda il Video : Ieri sera Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso, lui però non si è presentato ed ha spiegato le ragioni del ‘no’ al padre della ragazza. Alla valanga di critiche social si è unita... L'articolo Dopo il No di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, Giulia De Lellis lo attacca e pubblica un Video. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis bacchetta Andrea Dal Corso : 'Un finto principe - un para....' : Il primo speciale di Uomini e Donne dedicato alla scelta di Teresa Langella, non si è concluso con il lieto fine che tutti si aspettavano: Andrea Dal Corso ha detto "no" alla tronista, lasciando lei e tutti gli invitati al party senza parole. Giulia De Lellis, che ha aiutato la napoletana nella scelta del look da sfoggiare alla festa nel castello, ha usato Instagram per attaccare il corteggiatore veneto; l'influencer ha etichettato con parole ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis stronca Andrea dopo il no a Teresa : “Ma chi te crede?” : Le durissime parole dell'influencer contro l'ormai ex corteggiatore che, alla fine della serata in villa trasmessa su Canale...