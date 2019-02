Ginnastica | Serie A1 2019 | la Brixia vince a Busto trascinata dalle Fate | bene Carlotta

LIVE Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A in DIRETTA : vince la Brixia delle Fate - bene Ferlito e Mori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Prima tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la Prima uscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si ...

Ginnastica - Serie A2 2019 : Fanfulla vince la prima tappa - bella gara di Desiree Carofiglio al rientro : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A2 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A1 che andrà in scena a partire dalle ore 14.30 con il meglio del movimento italiano impegnato in pedana. Al femminile si è imposta la Fanfulla 1874 Lodi con 145.350 punti, compagine lombarda trascinata da Desiree Carofiglio che è tornata in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio. La big del campionato ...

Ginnastica artistica - Serie B 2019 : risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a CuneoGinnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e artistica Brescia (143.300). ...

Ginnastica ritmica - Serie A1 2019 : Fabriano domina a Desio e ipoteca lo scudetto - Baldassarri e Agiurgiuculese al top : Fabriano prosegue la propria cavalcata trionfale nella Serie A1 2019 di Ginnastica ritmica e conquista anche la terza tappa del campionato, imponendosi a Desio con un roboante 91.450. Le Campionesse d’Italia, che si erano già imposte nelle prime due uscite stagionali, hanno ormai ipotecato lo scudetto e sono lanciate verso la conferma del tricolore che si erano cucite sul petto prima di Natale. Le marchigiane sono state trascinate da una ...

Ginnastica - Serie A 2019 : Brixia Brescia favorita con le Fate - Gal Lissone insegue con Ferlito-Meneghini. Parte l’anno dell’Italia : Finalmente ci siamo, si ritorna in pedana dopo il lungo letargo invernale e la Polvere di Magnesio è pronta per riprendersi il palcoscenico: domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica, il massimo campionato italiano a squadre incomincerà al PalaYamamay di Busto Arsizio dove partirà una stagione che si preannuncia particolarmente intensa, avvincente e molto importante sulla strada che porta alle Olimpiadi ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : prima tappa a Busto Arsizio. Date - programma - calendario - orari d’inizio e streaming : Domani domenica 24 febbraio andrà in scena la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Il PalaYamamay di Busto Arsizio terrà a battesimo l’appuntamento di apertura della nuova stagione della Polvere di Magnesio, incomincia un anno cruciale per tutto il movimento che culminerò con i Mondiali di Stoccarda dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Brixia Brescia è la grande favorita visto che ...

La Ginnastica Petrarca al debutto nella serie B di artistica : Prende il via l'avventura nel campionato nazionale di serie B dei ragazzi della Ginnastica Petrarca . La prima squadra maschile di Ginnastica artistica è al suo debutto nel torneo cadetto dopo la ...

Ginnastica - Serie A 2019 : tutte le squadre - le formazioni - le ginnaste partecipanti - la startlist. Quante big azzurre in pedana : Domenica 24 febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaYamamay di Busto Arsizio incomincerà il massimo campionato italiano a squadre che quest’anno prevede tre appuntamenti (30 marzo a Padova e 4 maggio a Firenze). Si preannuncia grande spettacolo con il meglio del nostro movimento pronto a darsi battaglia, ci aspettano tre gare importanti anche per testare il livello delle ragazze che poi ...

Ginnastica - Serie A 2019 : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini - il grande rientro in gara! Stelle della Gal Lissone pronte al rilancio : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini sono pronte per tornare in gara in occasione della prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si disputerà domenica 24 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Le due atlete sono inserite nella formazione presentata dalla Gal Lissone e sono le due punte di diamante della squadra brianzola che punterà a salire sul podio generale alle spalle dell’inarrivabile Brixia Brescia, il campionato ...

Ginnastica - Serie A 2019 : classe 2003 - benvenuta tra le grandi. Prima uscita da senior per Villa e compagne - l’Italia sogna Tokyo 2020 : Il debutto in società, uno dei momenti che segnano in maniera indelebile la carriera e la vita di uno sportivo, quella Prima volta che verrà ricordata per sempre anche se alle spalle hai già una carriera di assoluto spessore e hai provato emozioni importanti. Quel momento che rappresenta un vero e proprio spartiacque e che comunque vada segna il futuro, l’esordio tra le grandi per continuare a sognare e puntare ai massimi traguardi: ...