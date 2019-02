Foggia-Benevento 1-1 | le pagelle dei rossoneri

Serie B - il Brescia vola. Pescara ok - Lecce ko. Pari tra Foggia e Benevento : Il sabato della Serie B è emozionante, con 5 gare. Il Brescia supera il Crotone negli ultimi 10', l'anno positivo si vede anche da una partita strappata senza grandi meriti. Il Carpi avanza sullo ...

Serie B - Foggia -Benevento 1-1 : apre Coda - pareggia Kragl : FOGGIA - Allo Zaccheria, tra Foggia e Benevento , finisce in parità: 1-1 . Il primo tempo tempo si è chiuso sullo 0-0, ma con i nervi saltati al Foggia dopo l'espulsione di Gerbo . Nella ripresa ...

Diretta Foggia-Benevento alle 18. Probabili formazioni - dove vederla in tv : FOGGIA - Oggi alle 18 Foggia e Benevento scendono in campo allo Zaccheria nella sfida valida per la venticinquesima giornata di campionato. Peri padroni di casa di Padalino c'è la necessità di fare ...