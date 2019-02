Coppa del Mondo | la Brignone vince la combinata di Crans Montana

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è sesta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci - Coppa del Mondo : Federica Brignone vince la combinata di Crans Montana : Crans Montana, SVIZZERA, - Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, in Svizzera, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra aveva stravinto la prova ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : la Russia si aggiudica anche il team relay - l’Italia chiude quarta : La Russia conclude la sua giornata perfetta aggiudicandosi anche il team relay di Sochi, ultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019. Sulla pista dove si sono disputate le Olimpiadi del 2014 il terzetto composto da Viktoriia Demchenko, Semen Pavlichenko e dalla coppia Denisev/Antonov ha chiuso con il tempo complessivo di 2:45.272, con appena 72 millesimi sulla Germania di Natalie Geisenberger, Felix Loch e dal formidabile duo ...

Diretta Gigante Bansko/ Kristoffersen beffa Hirscher e vince! - Coppa del mondo - : Diretta Gigante Bansko streaming video e tv: orario e risultato live della gara della Coppa del mondo di sci, favoriti e azzurri , oggi 24 febbraio, .

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher chiude i conti in gigante : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci - Coppa del Mondo : Brignone guida la combinata di Crans Montana : Crans Montana, SVIZZERA, - Federica Brignone è al comando dopo la discesa libera della combinata di Crans Montana, in Svizzera, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra ha replicato l'ottima prova di ieri e ha fatto la differenza nella parte finale del tracciato chiudendo con il tempo di 1'30'94, precedendo di 37 centesimi la ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : Russia dominante nelle sprint - Pavlichenko si prende la sfera di cristallo : Va a concludersi, almeno a livello individuale (a breve infatti il team relay che chiuderà il programma), l’ultimo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: a Sochi sono arrivati anche gli ultimi verdetti nelle sprint, con una Russia davvero dominante. C’era tantissima attesa, soprattutto per il pubblico di casa, per quanto riguarda il singolo maschile: aspettative tutt’altro che tradite. ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : vittorie per Veronika Major e Chaudhary Saurabh nella seconda giornata : Si è chiusa con il successo dell’ungherese Veronika Major la seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 in corso a Nuova Dehli, con la 21enne capace di realizzare il nuovo record del Mondo nella 25 metri pistola automatica, dopo aver concluso la prova a 40 punti. Ad aprire meglio la gara è stata però l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, in testa dalla prima alla sesta serie, mentre hanno progressivamente ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo : Marco De Nicolo show a New Delhi - l’azzurro stacca il pass per Tokyo 2020 : Il tiratore legnanese parteciperà alla sesta Olimpiade in carriera, grazie alla prestazione offerta a New Delhi Alla Coppa del Mondo di New Delhi Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) ha conquistato l’accesso a quella che potrebbe essere la sua sesta olimpiade. Classe ’76, con un palmarès agonistico di tutto rispetto che vanta numerose medaglie ottenute in moltissime tappe di Coppa del Mondo proprio in questa specialità, il tiratore ...

Coppa del Mondo - Vanessa Ferrari infinita. Trionfo a Melbourne nel corpo libero - punti pesanti per Tokyo : Il caporal maggiore dell'Esercito italiano ha trionfato nella sua disciplina preferità, la specialità di punta, sul quadrato centrale della World Cup di Melbourne, prima Coppa del Mondo del 2019 ...

Snowboard - Coppa del Mondo : a Bagozza il parallelo in Cina. Sul podio anche Fischnaller : Due azzurri sul podio nello slalom parallelo di Snowboard a Secret Garden, in Cina. Il primo trionfo in carriera di Daniele Bagozza , il terzo posto , 36° volta tra i primi tre in Coppa del Mondo, per ...

Muriel : 'Vendevo i biglietti della lotteria - ora voglio Coppa Italia e Coppa America' : Muriel e le origini: "Da piccolo vendevo biglietti della lotteria, che emozione quell'incontro con Ronaldo" Ai microfoni della Gazzetta dello Sport , l'attaccante colombiano si è raccontato a tutto ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Bastien Midol vince la Sfera di Cristallo - Smith mette l’ipoteca : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo 17 marzo a Veyssonaz. MASCHILE – Bastien Midol ha vinto la Sfera di Cristallo! Il 28enne francese ha firmato la seconda vittoria consecutiva (prima di ieri non aveva mai vinto in stagione) e, quando manca una sola gara al termine della stagione, è ...

Slittino - Coppa del Mondo : Dominik Fischnaller sul podio a Sochi : Slittino, Coppa del Mondo: Dominik Fischnaller è arrivato terzo sulla pista nella quale si è disputata l’Olimpiade 2014 Dominik Fischnaller chiude in bellezza la sua stagione. A Sochi, sulla pista dell’Olimpiade 2014, l’azzurro centra il terzo podio dell’anno in Coppa del Mondo chiudendo terzo dietro i due russi padroni di casa Semen Pavlichenko e Roman Repilov. L’altoatesino, quarto al termine della prima ...