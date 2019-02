Volevo solo morire | racconto choc di una vittima di prete pedofilo

“Volevo fare la traduttrice - ma a Roma lavoravo solo in nero ed ero depressa. In Svizzera ce l’ho fatta” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Mi chiamo Gabriella, ho 38 anni e da quasi 5 vivo in Svizzera. Laureata come interprete e traduttrice a Roma, vivo fino a 33 anni la mia vita Romana come ...