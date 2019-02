Un pasticcio del governo può cancellare l' ecotassa

ilgiornale

: Tav, dietro il rinvio niente. L'ennesimo pasticcio del governo giallonero che prende tempo - CaressaGiovanni : Tav, dietro il rinvio niente. L'ennesimo pasticcio del governo giallonero che prende tempo - Rex63Roberto : RT @LeftAvvenimenti: Tav, dietro il rinvio niente. L’ennesimo pasticcio del governo giallonero che prende tempo - AttilioCotroneo : #Tav, dietro il rinvio niente. L'ennesimo pasticcio del governo giallonero che prende tempo ?@LeftAvvenimenti? -

(Di sabato 23 febbraio 2019) L'rischia di saltare. A poco meno di una settimana dall'entrata in vigore del nuovo balzello che farà impennare il costo di alcune auto, la tassa naviga in alto mare. A quanto pare non sono stati stabiliti in modo corretto i termini entro cui il nuovo tributo va pagato. Un punto spinoso che sta mandando in tilt gli operatori del settore auto. Come riporta ilSole 24 Ore, la legge di Bilancio non ha messo in chiaro quando il tributo va pagato.Manca un decreto ministeriale attuativo che definisce i termini di pagamento. Decreto invece che è ben presente per l'ecobonus e per gli incentivi per chi compra auto ecologiche. E così ilnon ha una norma che di fatto dà il semaforo verde ai pagamenti. Un dettaglio che rischia di mettere in discussione l'intera imposta che, ricordiamo, entra in vigore dall'1 marzo. Il testo fa riferimento all'solo quando affronta il tema ...