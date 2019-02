Summit sugli abusi | rotto il tabù di Maciel | lo scandalo più grande del Vaticano

Papa Francesco apre il Summit del mea culpa sugli abusi : La via da seguire per Papa Francesco è quella della "concretezza". Nell'aprire i lavori del vertice vaticano sugli abusi sessuali da parte di membri del clero, il Pontefice ha avvertito i presidenti delle conferenze episcopali nazionali sottolineando come "il popolo di Dio ci guarda e attende da noi

Francesco apre il Summit sugli abusi 'Misure certe - non condanne scontate' : Papa Francesco apre il grande summit sugli abusi nell'Aula nuova del Sinodo, in Vaticano, e scioglie uno dei nodi mosso come accusa contro il vertice che coinvolge 190 pastori di tutto il mondo: ...

Il Papa apre il Summit sugli abusi : “Servono misure concrete - non condanne scontate” : «Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza». Papa Francesco apre il grande summit sugli abusi nell’Aula nuova del Sinodo, in Vaticano, e scioglie uno dei nodi mosso come accusa contro il vertice che coinvolge 190 pastori di tutto il mondo: ...

«Ho voluto il Summit sugli abusi come atto di forte responsabilità pastorale» : Diventiamo capaci di gioia ogni volta che, possedendo dei beni di questo mondo, non ne facciamo degli idoli a cui svendere la nostra anima, ma siamo capaci di condividerli con i nostri fratelli', ...

Vaticano - la responsabilità dei vescovi al centro del Summit sugli abusi : ... ai media, come possiamo collaborare in questo senso, e quindi la trasparenza di fronte al popolo di Dio, ai fedeli, che giustamente hanno una grande impazienza e ultimamente in molti paesi del mondo ...