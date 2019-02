Rakitic gela l' Inter | ' Mi vedo ancora al Barcellona'

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Docciata per l'. Ivan, obiettivo di mercato del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato estivo, al termine di Siviglia-(gara della Liga spagnola vinta dai blaugrana per 2-4), ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto significative sul suo futuro che, ad oggi, sembrano chiudere la porta ad un suo eventuale trasferimento alla formazione meneghina. In sintesi, il centrocampista croato ha affermato di non avere alcuna intenzione di muoversi dalla squadra blaugrana, essendo intenzionato a rispettare fino in fondo il contratto che lo lega al Barça per i prossimi tre anni."A volte rido alla mattina leggendo tutti i rumors sul mio conto". Queste le sferzanti parole con le qualiha infranto i sogniisti di poterlo vedere a San Siro nella prossima stagione di Serie A. Proseguendo nelle sue rivelazioni, il trentenne vicecampione del mondo ...