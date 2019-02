Oscar | Roma parte col favore dei pronostici Tra gli uomini | in pole Rami Malek

Oscar 2019 - sarà l’anno del trionfo di “Roma” e di Netflix? : Un membro dell’Academy che ha rivelato il suo voto per gli Oscar 2019, ovviamente rimasto anonimo, ha definito Roma “il più costoso film casalingo mai realizzato”. Definizione brutale, che però non sembra essere condivisa dai più. Al contrario, il film di Alfonso Cuarón, a scorrere i risultati dei precursors, i premi assegnati prima degli Oscar, e ad ascoltare i rumours dentro e fuori Hollywood, pare sempre più il grande favorito della ...

Da Tlaxiaco agli Oscar - la storia della star di “Roma” Yalitza : Da un piccolo villaggio messicano alla passerella più glamour dell'anno a Hollywood. Tra le candidate all'Oscar 2019 per la miglior attrice protagonista quest'anno c'è anche l'esordiente Yalitza Aparicio, messicana di 25 anni, protagonista del pluricandidato "Roma" di Alfonso Cuaron che racconta in bianco e nero le vicende di una famiglia a Città del Messico negli anni settanta. Un film autobiografico, frutto dei ricordi della sua infanzia, in ...

Oscar 2019 - Roma di Cuaron senza rivali o quasi. Ma c’è lo struggente Cold War di Pawlikowski : Non vincerà l’Italia, ma Roma sì. E assai probabilmente. Scherzi territoriali a parte, nella categoria dove manca il “nostro” Matteo Garrone col suo magnifico Dogman, difficile fornire una previsione diversa dalla vittoria di Alfonso Cuarón. L’opera intima ma dal respiro epico del cineasta messicano gode infatti di ogni pronostico nella cinquina del Miglior film in lingua straniera in cui si accompagna al polacco Pawel Pawlikowski (Cold War), al ...

BAFTA Awards 2019 - gli Oscar inglesi hanno scelto «La Favorita» e «Roma» : Come da pronostici La favorita di Yorgos Lanthimos (12 nomination) porta a casa il maggior numero di BAFTA Awards 2019 (gli Oscar inglesi): 7 per la precisione, di cui due alle attrici Rachel Weisz (non protagonista) e Olivia Colman (protagonista). Ma il vincitore dei riconoscimenti più ambiti è Roma di Alfonso Cuarón, premiato come miglior film, miglior film non in lingua inglese (superando Dogman di Matteo Garrone), per la regia ...

La star di “Roma” all’Oscar : non volevo neanche fare il provino : "Ho fatto bene ad arrischiarmi a fare il provino, anche se all'inizio non volevo, è stata una buona decisione dire sì". Non è ironica Yalitza Aparicio, la protagonista del film di Alfonso Cuaron "Roma", quando con semplicità ricorda di aver esitato nell'accettare il ruolo principale nella pellicola che ha conquistato 10 candidature agli Oscar, fra cui quella di miglior attrice protagonista per lei. Lei, una insegnante india senza nessuna ...

Oscar : da Roma a La vita è bella - i film stranieri candidati per il miglior film : Ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, questa cronaca delle avventure di una coppia di aviatori francesi in lotta per la sopravvivenza suscita le ire del regime nazista , che metterà al bando ...

Jorge Guerrero - attore di "Roma" - rischia di perdersi la notte degli Oscar perché gli Usa gli negano il visto : Il sogno di poter partecipare agli Oscar, l'incubo di non poterci essere a causa di problemi burocratici. È quello che sta vivendo Jorge Antonio Guerrero, l'interprete di Fermin nel cast di Roma, il film che ha ottenuto ben 10 candidature per la prossima premiazione dell'Accademy. La cerimonia degli Oscar verrà trasmessa la notte tra il 24 e il 25 febbraio, e probabilmente non avrà un conduttore.Il giornale messicano El Sol ...

Oscar - sfida tra “La favorita” e “Roma” - spazio all’orgoglio nero : Arriveranno alla notte degli Oscar del 24 febbraio con dieci nomination ciascuno "La favorita" e "Roma", due film molto diversi, uno ambientato nell'opulenta corte britannica della regina Anna e l'altro girato in bianco e nero con protagonista una domestica nel Messico degli anni Settanta. Sono loro a guidare quest'anno la corsa alla statuetta ma avranno avversari temibili nella categoria miglior film: "A Star is Born" e "Vice", che hanno ...

